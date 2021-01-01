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Компанія Ілона Маска вивела на орбіту понад 50 супутників Starlink. ВІДЕО

Компанія Ілона Маска вивела на орбіту понад 50 супутників Starlink. ВІДЕО
Важка ракета-носій Falcon компанії SpaceX вивела на орбіту 52 мінісупутники, призначені для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на SpaceX у Twitter.

Запуск було здійснено о 04:41 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу Космічних сил США на авіабазі Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Приблизно за 15,5 хвилини після запуску 52 супутники відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 341 км.

Після перевірки їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 540 км.


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