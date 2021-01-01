Курс валют у Луцьку на 19 грудня





Євро купують за 30,40, продають за 30,75.



Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,40, а купують за 6,60.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на неділю, 19 грудня, такий: купівля – 26,90, продаж – 27,20.Євро купують за 30,40, продають за 30,75.Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.Щодо польського злотого, то його продають за 6,40, а купують за 6,60.

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