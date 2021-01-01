Курс валют у Луцьку на 19 грудня
Сьогодні, 10:26
Курс долара в обмінниках Луцька станом на неділю, 19 грудня, такий: купівля – 26,90, продаж – 27,20.
Євро купують за 30,40, продають за 30,75.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,40, а купують за 6,60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро купують за 30,40, продають за 30,75.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,40, а купують за 6,60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 19 грудня
Сьогодні, 10:26
На ринок у Княгининку заїжджав автобус святого Миколая. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Комаровський розказав, як швидко позбутися кашлю
Сьогодні, 07:12
Жінка сім місяців хворіла на Covid-19: встановила рекорд України
Сьогодні, 05:04
Медіа