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Курс валют у Луцьку на 19 грудня

Курс валют у Луцьку на 19 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на неділю, 19 грудня, такий: купівля – 26,90, продаж – 27,20.

Євро купують за 30,40, продають за 30,75.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,40, а купують за 6,60.

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