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Били по обличчю і в живіт та тягали за волосся: у супермаркеті в Луцьку ліцеїсти відлупцювали касира

Били по обличчю і в живіт та тягали за волосся: у супермаркеті в Луцьку ліцеїсти відлупцювали касира
У Луцьку у маркеті "Сім23" троє молодиків, серед яких двоє неповнолітніх, побили двох касирів. Зловмисників розшукали і затримали, а днями суд ухвалив їм вирок.

Про це повідомляють ІА "Волинські новини".

Встановлено, що побиття працівників маркету, яке сталося у травні цього року, скоїли двоє учнів "Луцького інституту ліцею №8" та учень Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею. Вони відлупцювали двох касирів та невстановлену особу.

Молодики завдавали потерпілим удари в обличчя, живіт та тягали за волосся. У вироку вказано, що тілесні ушкодження отримав лише один із касирів.

У суді обвинувачені визнали свою провину, а потерпілий у заяві вказав, що претензій до своїх кривдників не має.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив двом злочинцям умовне покарання строком на два роки, ще один отримав рік умовного покарання.

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Теги: супермаркет, побиття, касира
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