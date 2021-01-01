Українець в Польщі зарізав свого роботодавця
Сьогодні, 11:23
У Польщі за вбивство судитимуть громадянина України. Він зарізав чоловіка, у якого працював.
Про це повідомляє InPoland.
Подія сталася у гуртожитку у місті Тшцянка. 57-річний чоловік ударив ножем в живіт 72-річного роботодавця. Після скоєного він кинув ніж і втік з місця події.
Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.
По гарячих слідах через годину підозрюваного затримали. Ним виявилося громадянин України. Тест на алкоголь показав 2,6 проміле у крові українця.
Наступного дня прокуратура звинуватила чоловіка у вбивстві. Наразі заарештований на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що в Польщі восени цього року у сертельному ДТП українець втратив контроль над автомобілем, з'їхав з дороги і перевернувся.
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Про це повідомляє InPoland.
Подія сталася у гуртожитку у місті Тшцянка. 57-річний чоловік ударив ножем в живіт 72-річного роботодавця. Після скоєного він кинув ніж і втік з місця події.
Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.
По гарячих слідах через годину підозрюваного затримали. Ним виявилося громадянин України. Тест на алкоголь показав 2,6 проміле у крові українця.
Наступного дня прокуратура звинуватила чоловіка у вбивстві. Наразі заарештований на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що в Польщі восени цього року у сертельному ДТП українець втратив контроль над автомобілем, з'їхав з дороги і перевернувся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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