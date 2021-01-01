Українець в Польщі зарізав свого роботодавця





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Подія сталася у гуртожитку у місті Тшцянка. 57-річний чоловік ударив ножем в живіт 72-річного роботодавця. Після скоєного він кинув ніж і втік з місця події.



Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.



По гарячих слідах через годину підозрюваного затримали. Ним виявилося громадянин України. Тест на алкоголь показав 2,6 проміле у крові українця.



Наступного дня прокуратура звинуватила чоловіка у вбивстві. Наразі заарештований на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.



Нагадаємо, що в Польщі восени цього року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі за вбивство судитимуть громадянина України. Він зарізав чоловіка, у якого працював.Про це повідомляє InPoland Подія сталася у гуртожитку у місті Тшцянка. 57-річний чоловік ударив ножем в живіт 72-річного роботодавця. Після скоєного він кинув ніж і втік з місця події.Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.По гарячих слідах через годину підозрюваного затримали. Ним виявилося громадянин України. Тест на алкоголь показав 2,6 проміле у крові українця.Наступного дня прокуратура звинуватила чоловіка у вбивстві. Наразі заарештований на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.Нагадаємо, що в Польщі восени цього року у сертельному ДТП українець втратив контроль над автомобілем, з'їхав з дороги і перевернувся.

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