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Українець в Польщі зарізав свого роботодавця

Українець в Польщі зарізав свого роботодавця
У Польщі за вбивство судитимуть громадянина України. Він зарізав чоловіка, у якого працював.

Про це повідомляє InPoland.

Подія сталася у гуртожитку у місті Тшцянка. 57-річний чоловік ударив ножем в живіт 72-річного роботодавця. Після скоєного він кинув ніж і втік з місця події.

Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.

По гарячих слідах через годину підозрюваного затримали. Ним виявилося громадянин України. Тест на алкоголь показав 2,6 проміле у крові українця.

Наступного дня прокуратура звинуватила чоловіка у вбивстві. Наразі заарештований на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що в Польщі восени цього року у сертельному ДТП українець втратив контроль над автомобілем, з'їхав з дороги і перевернувся.

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Теги: українець, вбив роботодавця, Польща
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