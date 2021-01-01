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Компенсацію за «пакунок малюка» волиняни тепер можуть отримати в онлайн-сервісі

Компенсацію за «пакунок малюка» волиняни тепер можуть отримати в онлайн-сервісі
Батьки, які не отримали «пакунок малюка» в пологовому будинку або в управлінні соцзахисту, тепер зможуть отримати грошову компенсацію онлайн. Як повідомляє пресслужба Волинської обласної державної адміністрації, ця послуга буде доступна у сервісі «єМалятко»

Більше не потрібно йти в 11 установ, замовляти 37 документів та витрачати 30 годин на отримання послуг для новонароджених!
Зверніть увагу, компенсацію можуть оформити лише ті батьки, які обрали гроші замість пакунка малюка в пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення.

У грудні цього року сума компенсації становить 6 300 гривень.

Тож як отримати грошову компенсацію:
- Батько або матір дитини мають заповнити онлайн-заяву єМалятко особисто https://diia.gov.ua/services/yemalyatko
- Одному з батьків немовляти необхідно відкрити спеціальний рахунок Пакунок малюка у відділенні ПриватБанку
- Кошти буде зараховано тільки на цей рахунок! За них можна придбати дитячі товари офлайн або в інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Міністерства соціальної політики https://bit.ly/3pTqGVg

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Теги: «єМалятко»
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