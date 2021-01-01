«Ковідну» тисячу у Луцьку можна витратити на благодійність





Так, квиток на фестиваль «Вітраж Вікенд», який



Квитки модна придбати за



Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зарахована «ковідна» тисяча.



Отримати 1000 гривень за вакцинацію можуть лише повнолітні українці, які згенерували електронний ковід-сертифікат у додатку Дія. Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити застосунок, зайти у розділ «Послуги» і натиснути кнопку «єПідтримка». Далі потрібно підтвердити, що вам є 18 років. Після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку.



Зауважимо, що Фонд боротьби з раком – одна з небагатьох благодійних організацій в Україні, яка займається системним скринінгом населення на ракові захворювання. Для цього Фонд організовує безоплатні для людей обстеження на рак навіть у найвіддаленіших селах Волині. Окрім того, суттєва частина роботи Фонду – допомога ліками та розхідниками для Онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки вся Україна у соцмережах обурюється, що «ковідну» тисячу не можна витратити на благодійність, у Луцьку знайшли спосіб, який допоможе спрямувати частину цих грошей на потреби онкохворих та для безоплатних обстежень на рак.Так, квиток на фестиваль «Вітраж Вікенд», який відбудеться у Луцьку вже 25–26 грудня , можна купити за кошти в межах програми «єПідтримка», а виручені із продажу квитків гроші спрямують на Фонд боротьби з раком.Квитки модна придбати за посиланням Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зарахована «ковідна» тисяча.Отримати 1000 гривень за вакцинацію можуть лише повнолітні українці, які згенерували електронний ковід-сертифікат у додатку Дія. Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити застосунок, зайти у розділ «Послуги» і натиснути кнопку «єПідтримка». Далі потрібно підтвердити, що вам є 18 років. Після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку.Зауважимо, що– одна з небагатьох благодійних організацій в Україні, яка займається системним скринінгом населення на ракові захворювання. Для цього Фонд організовує безоплатні для людей обстеження на рак навіть у найвіддаленіших селах Волині. Окрім того, суттєва частина роботи Фонду – допомога ліками та розхідниками для Онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні.

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