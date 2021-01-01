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«Ковідну» тисячу у Луцьку можна витратити на благодійність

«Ковідну» тисячу у Луцьку можна витратити на благодійність
Поки вся Україна у соцмережах обурюється, що «ковідну» тисячу не можна витратити на благодійність, у Луцьку знайшли спосіб, який допоможе спрямувати частину цих грошей на потреби онкохворих та для безоплатних обстежень на рак.

Так, квиток на фестиваль «Вітраж Вікенд», який відбудеться у Луцьку вже 25–26 грудня, можна купити за кошти в межах програми «єПідтримка», а виручені із продажу квитків гроші спрямують на Фонд боротьби з раком.

Квитки модна придбати за посиланням.

Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зарахована «ковідна» тисяча.

Отримати 1000 гривень за вакцинацію можуть лише повнолітні українці, які згенерували електронний ковід-сертифікат у додатку Дія. Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити застосунок, зайти у розділ «Послуги» і натиснути кнопку «єПідтримка». Далі потрібно підтвердити, що вам є 18 років. Після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку.

Зауважимо, що Фонд боротьби з раком – одна з небагатьох благодійних організацій в Україні, яка займається системним скринінгом населення на ракові захворювання. Для цього Фонд організовує безоплатні для людей обстеження на рак навіть у найвіддаленіших селах Волині. Окрім того, суттєва частина роботи Фонду – допомога ліками та розхідниками для Онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні.


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Теги: Вітраж Вікенд, ковідна тисяча, благодійність
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