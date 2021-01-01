Луцька «Волинь» розірвала контракт із своїм захисником





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Поки що немає визначеності, де підопічні Альберта Шахова готуватимуться до весняної частини сезону.



Ясність має з'явитися наприкінці грудня, коли стане відомий бюджет ФК на наступний рік і лише тоді можна буде спрогнозувати, чи будуть лучани тренуватися вдома, чи в Туреччині, чи збережуть усіх провідних футболістів.



Поки «Волинь» займає 10-те місце в Першій лізі, набравши 25 очків.



Волинь залишив лише захисник Іван Цюпа, з яким було розірвано контракт за згодою сторін. Цюпа вже домовився про перехід до львівських «Карпат».

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