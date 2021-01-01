Луцька «Волинь» розірвала контракт із своїм захисником
Сьогодні, 12:22
Луцька Волинь із відпустки планує вийти 25 січня.
Про це повідомляє Meta-ratings.
Поки що немає визначеності, де підопічні Альберта Шахова готуватимуться до весняної частини сезону.
Ясність має з'явитися наприкінці грудня, коли стане відомий бюджет ФК на наступний рік і лише тоді можна буде спрогнозувати, чи будуть лучани тренуватися вдома, чи в Туреччині, чи збережуть усіх провідних футболістів.
Поки «Волинь» займає 10-те місце в Першій лізі, набравши 25 очків.
Волинь залишив лише захисник Іван Цюпа, з яким було розірвано контракт за згодою сторін. Цюпа вже домовився про перехід до львівських «Карпат».
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Про це повідомляє Meta-ratings.
Поки що немає визначеності, де підопічні Альберта Шахова готуватимуться до весняної частини сезону.
Ясність має з'явитися наприкінці грудня, коли стане відомий бюджет ФК на наступний рік і лише тоді можна буде спрогнозувати, чи будуть лучани тренуватися вдома, чи в Туреччині, чи збережуть усіх провідних футболістів.
Поки «Волинь» займає 10-те місце в Першій лізі, набравши 25 очків.
Волинь залишив лише захисник Іван Цюпа, з яким було розірвано контракт за згодою сторін. Цюпа вже домовився про перехід до львівських «Карпат».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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