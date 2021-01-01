Тисяча за вакцинацію: в Україні офіційно стартував проєкт «єПідтримка»





Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.



За даними міністерства, щоб подати заявку на виплату потрібно оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів, авторизуватися й оновити застосунок "Дія" до останньої версії. При цьому отримати кошти можуть лише громадяни України віком від 18 років, які мають "зелений" сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія". Повна інструкція



Кошти на картку від Мінекономіки будуть нараховані протягом 10 днів. Заявку на отримання коштів необхідно подати в період з 19 до 29 грудня включно, тоді вони надійдуть до 31 грудня. Ці гроші можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України. Повний перелік магазинів та закладів, де можна використати картку "єПідтримка", з'явиться згодом.



Що ще потрібно знати

- Гроші потрібно використати протягом 4 місяців. Потім віртуальний рахунок автоматично закриють, гроші повернуться в бюджет;



- Послуга діє поки тільки в додатку "Дія", через портал або ж з паперовим сертифікатом гроші отримати неможливо, але в наступному році обіцяють розробити альтернативні варіанти;



- Програма розрахована на один рік, тож якщо, наприклад оформити заявку до кінця 2021 не встигнете — можна зробити це пізніше;



- Важливо! Оформлення заявки для отримання коштів здійснюється тільки в "Дії". Переходити на сторонні ресурси, повідомляти особисті дані — непотрібно. Смс-повідомлення чи публікації в соцмережах, де пропонують спрощене отримання коштів, варто ігнорувати.



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Або витратити частину суми на благодійність:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 19 грудня офіційно стартував проєкт "єПідтримка", у межах якого українці з повним курсом щеплення від коронавірусу зможуть отримати 1000 гривень від держави.Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.За даними міністерства, щоб подати заявку на виплату потрібно оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів, авторизуватися й оновити застосунок "Дія" до останньої версії. При цьому отримати кошти можуть лише громадяни України віком від 18 років, які мають "зелений" сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія". Повна інструкція тут Кошти на картку від Мінекономіки будуть нараховані протягом 10 днів. Заявку на отримання коштів необхідно подати в період з 19 до 29 грудня включно, тоді вони надійдуть до 31 грудня. Ці гроші можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України. Повний перелік магазинів та закладів, де можна використати картку "єПідтримка", з'явиться згодом.- Гроші потрібно використати протягом 4 місяців. Потім віртуальний рахунок автоматично закриють, гроші повернуться в бюджет;- Послуга діє поки тільки в додатку "Дія", через портал або ж з паперовим сертифікатом гроші отримати неможливо, але в наступному році обіцяють розробити альтернативні варіанти;- Програма розрахована на один рік, тож якщо, наприклад оформити заявку до кінця 2021 не встигнете — можна зробити це пізніше;- Важливо! Оформлення заявки для отримання коштів здійснюється тільки в "Дії". Переходити на сторонні ресурси, повідомляти особисті дані — непотрібно. Смс-повідомлення чи публікації в соцмережах, де пропонують спрощене отримання коштів, варто ігнорувати.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ, що у Луцьку на «Бандерштат-2022» можна буде піти за «ковідну» тисячу Або витратити частину суми на благодійність: спрямувати частину цих грошей на потреби онкохворих та для безоплатних обстежень на рак.

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