Тисяча за вакцинацію: в Україні офіційно стартував проєкт «єПідтримка»
Сьогодні, 14:02
В Україні 19 грудня офіційно стартував проєкт "єПідтримка", у межах якого українці з повним курсом щеплення від коронавірусу зможуть отримати 1000 гривень від держави.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.
За даними міністерства, щоб подати заявку на виплату потрібно оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів, авторизуватися й оновити застосунок "Дія" до останньої версії. При цьому отримати кошти можуть лише громадяни України віком від 18 років, які мають "зелений" сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія". Повна інструкція тут.
Кошти на картку від Мінекономіки будуть нараховані протягом 10 днів. Заявку на отримання коштів необхідно подати в період з 19 до 29 грудня включно, тоді вони надійдуть до 31 грудня. Ці гроші можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України. Повний перелік магазинів та закладів, де можна використати картку "єПідтримка", з'явиться згодом.
Що ще потрібно знати
- Гроші потрібно використати протягом 4 місяців. Потім віртуальний рахунок автоматично закриють, гроші повернуться в бюджет;
- Послуга діє поки тільки в додатку "Дія", через портал або ж з паперовим сертифікатом гроші отримати неможливо, але в наступному році обіцяють розробити альтернативні варіанти;
- Програма розрахована на один рік, тож якщо, наприклад оформити заявку до кінця 2021 не встигнете — можна зробити це пізніше;
- Важливо! Оформлення заявки для отримання коштів здійснюється тільки в "Дії". Переходити на сторонні ресурси, повідомляти особисті дані — непотрібно. Смс-повідомлення чи публікації в соцмережах, де пропонують спрощене отримання коштів, варто ігнорувати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ, що у Луцьку на «Бандерштат-2022» можна буде піти за «ковідну» тисячу.
Або витратити частину суми на благодійність: спрямувати частину цих грошей на потреби онкохворих та для безоплатних обстежень на рак.
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Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.
За даними міністерства, щоб подати заявку на виплату потрібно оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів, авторизуватися й оновити застосунок "Дія" до останньої версії. При цьому отримати кошти можуть лише громадяни України віком від 18 років, які мають "зелений" сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія". Повна інструкція тут.
Кошти на картку від Мінекономіки будуть нараховані протягом 10 днів. Заявку на отримання коштів необхідно подати в період з 19 до 29 грудня включно, тоді вони надійдуть до 31 грудня. Ці гроші можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України. Повний перелік магазинів та закладів, де можна використати картку "єПідтримка", з'явиться згодом.
Що ще потрібно знати
- Гроші потрібно використати протягом 4 місяців. Потім віртуальний рахунок автоматично закриють, гроші повернуться в бюджет;
- Послуга діє поки тільки в додатку "Дія", через портал або ж з паперовим сертифікатом гроші отримати неможливо, але в наступному році обіцяють розробити альтернативні варіанти;
- Програма розрахована на один рік, тож якщо, наприклад оформити заявку до кінця 2021 не встигнете — можна зробити це пізніше;
- Важливо! Оформлення заявки для отримання коштів здійснюється тільки в "Дії". Переходити на сторонні ресурси, повідомляти особисті дані — непотрібно. Смс-повідомлення чи публікації в соцмережах, де пропонують спрощене отримання коштів, варто ігнорувати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ, що у Луцьку на «Бандерштат-2022» можна буде піти за «ковідну» тисячу.
Або витратити частину суми на благодійність: спрямувати частину цих грошей на потреби онкохворих та для безоплатних обстежень на рак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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