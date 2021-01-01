На Волині за минулу добу померло двоє людей від COVID-19
Сьогодні, 12:57
За минулу добу на Волині зареєстровано 142 випадки захворювання на COVID-19. Про ситуацію із захворюваністю станом на 19 грудня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Зокрема, зареєстровані хворі:
Луцький район – 111 хворих:
Луцька ТГ – 87 хворих
Боратинська ТГ – 10 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 8 хворих
Рожищенська ТГ – 4 хворих
Володимир-Волинський район – 18 хворий:
Володимир-Волинська ТГ – 4 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 5 хворих
Нововолинська ТГ – 4 хворих
Павлівська ТГ– 3 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
Маневицька ТГ – 2 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 10 хворих:
Заболотівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 2 хворих
Ратнівська ТГ – 5 хворих
Госпіталізовано – 32 хворих, 110 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 19 грудня в області зареєстровано 101 639 випадків.
Одужало – 95 515 осіб (за останню добу – 157).
Летальних випадків (осіб) – 2129, з них за останню добу – 2:
Луцький район – 1 випадок: в Колківській ТГ;
Володимир-Волинський район — 1 випадок у Нововолинській ТГ.
Методом ПЛР всього обстежено 401 983 особи, за останню добу – 472 особи.
За добу 18 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1305 щеплень. Першою дозою щеплено 308 осіб та другою дозою – 997осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 313 937 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 271 747 людей. Загалом проведено 585 684 щеплення.
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Зокрема, зареєстровані хворі:
Луцький район – 111 хворих:
Луцька ТГ – 87 хворих
Боратинська ТГ – 10 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 8 хворих
Рожищенська ТГ – 4 хворих
Володимир-Волинський район – 18 хворий:
Володимир-Волинська ТГ – 4 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 5 хворих
Нововолинська ТГ – 4 хворих
Павлівська ТГ– 3 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
Маневицька ТГ – 2 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 10 хворих:
Заболотівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 2 хворих
Ратнівська ТГ – 5 хворих
Госпіталізовано – 32 хворих, 110 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 19 грудня в області зареєстровано 101 639 випадків.
Одужало – 95 515 осіб (за останню добу – 157).
Летальних випадків (осіб) – 2129, з них за останню добу – 2:
Луцький район – 1 випадок: в Колківській ТГ;
Володимир-Волинський район — 1 випадок у Нововолинській ТГ.
Методом ПЛР всього обстежено 401 983 особи, за останню добу – 472 особи.
За добу 18 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1305 щеплень. Першою дозою щеплено 308 осіб та другою дозою – 997осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 313 937 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 271 747 людей. Загалом проведено 585 684 щеплення.
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Коментарі 1
В Ківерцівському (бувшому) районі на вихідних ковіду не буває взагалі!!!Напевне в нього теж вихідний. Причому починаючи з початку пандемії.
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