На Волині за минулу добу померло двоє людей від COVID-19

За минулу добу на Волині зареєстровано 142 випадки захворювання на COVID-19. Про ситуацію із захворюваністю станом на 19 грудня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Зокрема, зареєстровані хворі:Луцький район – 111 хворих:Луцька ТГ – 87 хворихБоратинська ТГ – 10 хворихГородищенська ТГ – 2 хворихПідгайцівська ТГ – 8 хворихРожищенська ТГ – 4 хворихВолодимир-Волинський район – 18 хворий:Володимир-Волинська ТГ – 4 хворихЗатурцівська ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 5 хворихНововолинська ТГ – 4 хворихПавлівська ТГ– 3 хворихУстилузька ТГ – 1 хворийКамінь-Каширський район – 3 хворих:Маневицька ТГ – 2 хворихПрилісненська ТГ – 1 хворий​Ковельський район – 10 хворих:Заболотівська ТГ – 2 хворихЗабродівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 2 хворихРатнівська ТГ – 5 хворихГоспіталізовано – 32 хворих, 110 – лікується амбулаторно.​Усього станом на 19 грудня в області зареєстровано 101 639 випадків.Одужало – 95 515 осіб (за останню добу – 157).Летальних випадків (осіб) – 2129, з них за останню добу – 2:Луцький район – 1 випадок: в Колківській ТГ;Володимир-Волинський район — 1 випадок у Нововолинській ТГ.Методом ПЛР всього обстежено 401 983 особи, за останню добу – 472 особи.За добу 18 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1305 щеплень. Першою дозою щеплено 308 осіб та другою дозою – 997осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 313 937 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 271 747 людей. Загалом проведено 585 684 щеплення.