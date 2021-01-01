«Миколай пам’ятає про всіх»: у Луцьку волонтери розвозять подарунки діткам з інвалідністю.ФОТО
Сьогодні, 13:50
«Миколай пам’ятає про всіх» - акція з такою назвою сьогодні, 19 грудня, відбулась у Луцьку. Її організатори — Луцька міська рада, служби таксі міста та громадська організація «West Level» уже вдванадцяте зібрались разом, аби зробити адресне привітання дітям з інвалідністю та привезти подарунки їм у домівки.
Про це інформує пресслужба міської ради.
Поблизу пам’ятника Святому Миколаю, звідки стартувала акція, міський голова Ігор Поліщук побажав усім добра, миру, злагоди та радості. “Бажаю, щоб у ваших домівках панувала особлива атмосфера, а серця наповнились любов’ю. Нехай Святий Миколай допоможе зробити наше місто ще більш успішним, радісним та процвітаючим”, - побажав міський голова.
Він подякував усіх, хто зголосився допомогти міській раді в цій чудовій справі: “Дякую водіям та волонтерам. Щиро бажаю, щоб те тепло та позитивні емоції, які ви сьогодні подаруєте тим, хто їх по-особливому чекає, повернулись до вас сторицею”.
Цього року помічники Святого Миколая вирушили 17-ма різними маршрутами, щоб загалом привітати 182 дитини. Міський голова Ігор Поліщук та начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан також долучились до святкової акції, із святковим вітанням відвідавши деякі сім'ї.
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Про це інформує пресслужба міської ради.
Поблизу пам’ятника Святому Миколаю, звідки стартувала акція, міський голова Ігор Поліщук побажав усім добра, миру, злагоди та радості. “Бажаю, щоб у ваших домівках панувала особлива атмосфера, а серця наповнились любов’ю. Нехай Святий Миколай допоможе зробити наше місто ще більш успішним, радісним та процвітаючим”, - побажав міський голова.
Він подякував усіх, хто зголосився допомогти міській раді в цій чудовій справі: “Дякую водіям та волонтерам. Щиро бажаю, щоб те тепло та позитивні емоції, які ви сьогодні подаруєте тим, хто їх по-особливому чекає, повернулись до вас сторицею”.
Цього року помічники Святого Миколая вирушили 17-ма різними маршрутами, щоб загалом привітати 182 дитини. Міський голова Ігор Поліщук та начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан також долучились до святкової акції, із святковим вітанням відвідавши деякі сім'ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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