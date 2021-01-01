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У Ковелі сталася аварія: без світла та опалення опинився житловий мікрорайон

У Ковелі сталася аварія: без світла та опалення опинився житловий мікрорайон
Сьогодні, 19 грудня, у Ковелі на високовольтній лінії електромереж (10 тисяч кВт) сталася аварія.

Про це повідомляє «Гаряча лінія» Ковельського міського голови, пише Ковель медіа.

Внаслідок аварії без світла у місті тимчасово опинилися мешканці вулиць Володимира Кияна, Брестська, Гвардійська, Анатолія Грищенка, Березовського, Дунаєвського, Перемоги.

Як інформують у «Волиньобленерго», ремонтні роботи з ліквідації аварії розпочалися оперативно і сьогодні мають бути завершені.

У зв’язку з аварією на лінії електромереж мешканці житлових багатоповерхівок опинилися і без опалення. Підприємство теплових мереж «Ковельтепло» повідомило, що, як тільки електрики ліквідують аварію і подадуть світло, теплопостачання в домівки ковельчан буде відновлено.

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Теги: аварія, електромережі, Ковель, без світла
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