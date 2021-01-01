У Ковелі сталася аварія: без світла та опалення опинився житловий мікрорайон
Сьогодні, 13:55
Сьогодні, 19 грудня, у Ковелі на високовольтній лінії електромереж (10 тисяч кВт) сталася аварія.
Про це повідомляє «Гаряча лінія» Ковельського міського голови, пише Ковель медіа.
Внаслідок аварії без світла у місті тимчасово опинилися мешканці вулиць Володимира Кияна, Брестська, Гвардійська, Анатолія Грищенка, Березовського, Дунаєвського, Перемоги.
Як інформують у «Волиньобленерго», ремонтні роботи з ліквідації аварії розпочалися оперативно і сьогодні мають бути завершені.
У зв’язку з аварією на лінії електромереж мешканці житлових багатоповерхівок опинилися і без опалення. Підприємство теплових мереж «Ковельтепло» повідомило, що, як тільки електрики ліквідують аварію і подадуть світло, теплопостачання в домівки ковельчан буде відновлено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «Гаряча лінія» Ковельського міського голови, пише Ковель медіа.
Внаслідок аварії без світла у місті тимчасово опинилися мешканці вулиць Володимира Кияна, Брестська, Гвардійська, Анатолія Грищенка, Березовського, Дунаєвського, Перемоги.
Як інформують у «Волиньобленерго», ремонтні роботи з ліквідації аварії розпочалися оперативно і сьогодні мають бути завершені.
У зв’язку з аварією на лінії електромереж мешканці житлових багатоповерхівок опинилися і без опалення. Підприємство теплових мереж «Ковельтепло» повідомило, що, як тільки електрики ліквідують аварію і подадуть світло, теплопостачання в домівки ковельчан буде відновлено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вогонь знищив більшу частину будівлі: на Волині горіла дача.ФОТО
Сьогодні, 15:04
У Ковелі сталася аварія: без світла та опалення опинився житловий мікрорайон
Сьогодні, 13:55
«Миколай пам’ятає про всіх»: у Луцьку волонтери розвозять подарунки діткам з інвалідністю.ФОТО
Сьогодні, 13:50
Медіа