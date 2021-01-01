У Ковелі сталася аварія: без світла та опалення опинився житловий мікрорайон





Про це повідомляє «Гаряча лінія» Ковельського міського голови, пише



Внаслідок аварії без світла у місті тимчасово опинилися мешканці вулиць Володимира Кияна, Брестська, Гвардійська, Анатолія Грищенка, Березовського, Дунаєвського, Перемоги.



Як інформують у «Волиньобленерго», ремонтні роботи з ліквідації аварії розпочалися оперативно і сьогодні мають бути завершені.



У зв’язку з аварією на лінії електромереж мешканці житлових багатоповерхівок опинилися і без опалення. Підприємство теплових мереж «Ковельтепло» повідомило, що, як тільки електрики ліквідують аварію і подадуть світло, теплопостачання в домівки ковельчан буде відновлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 19 грудня, у Ковелі на високовольтній лінії електромереж (10 тисяч кВт) сталася аварія.Про це повідомляє «Гаряча лінія» Ковельського міського голови, пише Ковель медіа Внаслідок аварії без світла у місті тимчасово опинилися мешканці вулиць Володимира Кияна, Брестська, Гвардійська, Анатолія Грищенка, Березовського, Дунаєвського, Перемоги.Як інформують у «Волиньобленерго», ремонтні роботи з ліквідації аварії розпочалися оперативно і сьогодні мають бути завершені.У зв’язку з аварією на лінії електромереж мешканці житлових багатоповерхівок опинилися і без опалення. Підприємство теплових мереж «Ковельтепло» повідомило, що, як тільки електрики ліквідують аварію і подадуть світло, теплопостачання в домівки ковельчан буде відновлено.

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