Вогонь знищив більшу частину будівлі: на Волині горіла дача.ФОТО





Про це повідомляє інтернет-видання



До гасіння вогню залучили дві бригади пожежників. Вогонь знищив покрівлю, а також більшу частину дачі. У пожежі ніхто не постраждав. Наразі причини пожежі встановлюють.



Працівники ДСНС застерігають громадян у зимовий період бути обачними та дотримуватися правил користування печей та обігрівачів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го грудня у селі Литовеж Володимир-Волинського району горіла дача масиву «Прикордонник».Про це повідомляє інтернет-видання Буг До гасіння вогню залучили дві бригади пожежників. Вогонь знищив покрівлю, а також більшу частину дачі. У пожежі ніхто не постраждав. Наразі причини пожежі встановлюють.Працівники ДСНС застерігають громадян у зимовий період бути обачними та дотримуватися правил користування печей та обігрівачів.

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