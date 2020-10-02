Вогонь знищив більшу частину будівлі: на Волині горіла дача.ФОТО
Сьогодні, 15:04
18-го грудня у селі Литовеж Володимир-Волинського району горіла дача масиву «Прикордонник».
Про це повідомляє інтернет-видання Буг.
До гасіння вогню залучили дві бригади пожежників. Вогонь знищив покрівлю, а також більшу частину дачі. У пожежі ніхто не постраждав. Наразі причини пожежі встановлюють.
Працівники ДСНС застерігають громадян у зимовий період бути обачними та дотримуватися правил користування печей та обігрівачів.
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Про це повідомляє інтернет-видання Буг.
До гасіння вогню залучили дві бригади пожежників. Вогонь знищив покрівлю, а також більшу частину дачі. У пожежі ніхто не постраждав. Наразі причини пожежі встановлюють.
Працівники ДСНС застерігають громадян у зимовий період бути обачними та дотримуватися правил користування печей та обігрівачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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