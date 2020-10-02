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Вогонь знищив більшу частину будівлі: на Волині горіла дача.ФОТО

Вогонь знищив більшу частину будівлі: на Волині горіла дача.ФОТО
18-го грудня у селі Литовеж Володимир-Волинського району горіла дача масиву «Прикордонник».

Про це повідомляє інтернет-видання Буг.

До гасіння вогню залучили дві бригади пожежників. Вогонь знищив покрівлю, а також більшу частину дачі. У пожежі ніхто не постраждав. Наразі причини пожежі встановлюють.

Працівники ДСНС застерігають громадян у зимовий період бути обачними та дотримуватися правил користування печей та обігрівачів.
Вогонь знищив більшу частину будівлі: на Волині горіла дача.ФОТО
Вогонь знищив більшу частину будівлі: на Волині горіла дача.ФОТО


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Теги: горіла дача, Литовеж
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