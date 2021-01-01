20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження цього дня святкує майстриня з розпису писанок з Луцька Ольга Кучма (на фото).
Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Богдан Мороз, журналіст Олексій Біянов та заступниця директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
20 грудня 1918 року до Луцька увійшли загони отамана Симона Петлюри.
20 грудня 2008 року вперше у центрі Луцька замість однієї привозної ялинки запалили три з тих, які ростуть на Театральному майдані.
У 2013 році помер волинський журналіст Леонід Лагановський, який працював у газетах Володимира-Волинського, Горохова. Був першим редактором газети «Досвітня зоря» (тепер «Волинська газета»). Багато років Леонід Лагановський працював також у газеті «Волинь-нова», був власкором «Урядового кур'єру».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Богдан Мороз, журналіст Олексій Біянов та заступниця директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
20 грудня 1918 року до Луцька увійшли загони отамана Симона Петлюри.
20 грудня 2008 року вперше у центрі Луцька замість однієї привозної ялинки запалили три з тих, які ростуть на Театральному майдані.
У 2013 році помер волинський журналіст Леонід Лагановський, який працював у газетах Володимира-Волинського, Горохова. Був першим редактором газети «Досвітня зоря» (тепер «Волинська газета»). Багато років Леонід Лагановський працював також у газеті «Волинь-нова», був власкором «Урядового кур'єру».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Ковелі засяяла головна ялинка громади
19 грудень, 22:14
У Луцьку зник чоловік
19 грудень, 21:21
Зниження температури і ожеледиця: якою буде погода у Луцьку завтра
19 грудень, 20:00
Медіа