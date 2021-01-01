20 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження цього дня святкує майстриня з розпису писанок з Луцька(на фото).Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу, журналістта заступниця директора департаменту економічної політикиІнформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.20 грудня 1918 року до Луцька увійшли загони отамана Симона Петлюри.20 грудня 2008 року вперше у центрі Луцька замість однієї привозної ялинки запалили три з тих, які ростуть на Театральному майдані.У 2013 році помер волинський журналіст Леонід Лагановський, який працював у газетах Володимира-Волинського, Горохова. Був першим редактором газети «Досвітня зоря» (тепер «Волинська газета»). Багато років Леонід Лагановський працював також у газеті «Волинь-нова», був власкором «Урядового кур'єру».