Зниження температури і ожеледиця: якою буде погода у Луцьку завтра
Сьогодні, 20:00
Від завтра, 20 грудня, і протягом усього тижня у Луцьку температура повітря буде з позначкою мінус. Про це повідомляє sіnoptik.ua.
Завтра у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами.
Сніг йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. Температура повітря вночі - 0°, вдень - -2°, на вечір температура опуститься до - 4°. Вітер – південний - 6-12 м/с.
Синопики також попереджають, особливо водіїв, про замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.
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Завтра у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами.
Сніг йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. Температура повітря вночі - 0°, вдень - -2°, на вечір температура опуститься до - 4°. Вітер – південний - 6-12 м/с.
Синопики також попереджають, особливо водіїв, про замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.
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