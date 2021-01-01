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Зниження температури і ожеледиця: якою буде погода у Луцьку завтра

Зниження температури і ожеледиця: якою буде погода у Луцьку завтра
Від завтра, 20 грудня, і протягом усього тижня у Луцьку температура повітря буде з позначкою мінус. Про це повідомляє sіnoptik.ua.

Завтра у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами.

Сніг йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. Температура повітря вночі - 0°, вдень - -2°, на вечір температура опуститься до - 4°. Вітер – південний - 6-12 м/с.

Синопики також попереджають, особливо водіїв, про замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.


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Теги: погода, Луцьк
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