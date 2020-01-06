Епіфаній спрогнозував, коли більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня
Сьогодні, 20:35
Глава Православної церкви України Епіфаній сподівається, що українці зможуть святкувати Різдво 25 грудня вже протягом 10 років.
Про це він розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.
Епіфаній наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес для вірян має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".
До того ж глава ПЦУ переконаний, що, наразі, в нинішній період різдвяних свят "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го (січня - УП) будуть повними".
Водночас на думку голови ПЦУ, українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, все ж можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.
Пряма мова: "Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити...
Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити".
Довідка: 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем", за яким і Новий рік наступає лише 14 січня). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем який ще має назву новоюліанський. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.
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Про це він розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.
Епіфаній наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес для вірян має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".
До того ж глава ПЦУ переконаний, що, наразі, в нинішній період різдвяних свят "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го (січня - УП) будуть повними".
Водночас на думку голови ПЦУ, українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, все ж можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.
Пряма мова: "Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити...
Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити".
Довідка: 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем", за яким і Новий рік наступає лише 14 січня). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем який ще має назву новоюліанський. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.
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Коментарі 1
Ще треба змінити покоління ,а це років 25 .Совкова ідеорлогія МП так вкорінилась в мізки Українців ,що її дуже трудно викорінити .Ми дика нація ,якщо подивитись зі сторони .
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