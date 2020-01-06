Епіфаній спрогнозував, коли більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня

Епіфаній сподівається, що українці зможуть святкувати Різдво 25 грудня вже протягом 10 років.

Про це він розповів у інтерв'ю



Епіфаній наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес для вірян має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".



До того ж глава ПЦУ переконаний, що, наразі, в нинішній період різдвяних свят "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го (січня - УП) будуть повними".



Водночас на думку голови ПЦУ, українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, все ж можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.



Пряма мова: "Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити...



Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити".



Довідка: 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем", за яким і Новий рік наступає лише 14 січня). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем який ще має назву новоюліанський. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Глава Православної церкви Українисподівається, що українці зможуть святкувати Різдво 25 грудня вже протягом 10 років.Про це він розповів у інтерв'ю Радіо Свобода Епіфаній наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес для вірян має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".До того ж глава ПЦУ переконаний, що, наразі, в нинішній період різдвяних свят "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го (січня - УП) будуть повними".Водночас на думку голови ПЦУ, українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, все ж можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.Пряма мова: "Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити...Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити".Довідка: 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем", за яким і Новий рік наступає лише 14 січня). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем який ще має назву новоюліанський. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.

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