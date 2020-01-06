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Епіфаній спрогнозував, коли більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня

Епіфаній спрогнозував, коли більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня
Глава Православної церкви України Епіфаній сподівається, що українці зможуть святкувати Різдво 25 грудня вже протягом 10 років.
Про це він розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

Епіфаній наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес для вірян має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".

До того ж глава ПЦУ переконаний, що, наразі, в нинішній період різдвяних свят "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го (січня - УП) будуть повними".

Водночас на думку голови ПЦУ, українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, все ж можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Пряма мова: "Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити...

Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити".

Довідка: 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем", за яким і Новий рік наступає лише 14 січня). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем який ще має назву новоюліанський. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.

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Теги: Різдво, Епіфаній
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Коментарі 1
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Ще треба змінити покоління ,а це років 25 .Совкова ідеорлогія МП так вкорінилась в мізки Українців ,що її дуже трудно викорінити .Ми дика нація ,якщо подивитись зі сторони .
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