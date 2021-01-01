вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На декількох вулицях Луцька завтра, 20 грудня, не буде світла

На декількох вулицях Луцька завтра, 20 грудня, не буде світла
У Луцьку запланували вимкнення світла через технічні роботи.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у понеділок, 20 грудня, з 10:00-16:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Драгоманова (частково), вул. Д.Галицького (частково), вул. Караїмська (частково), вул. Кафедральна (частково), вул. Учительська, вул. Гайдамацька, вул. Прогресу, вул. Столярчука, вул. Словацького (частково), вул. Шевченка (частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На декількох вулицях Луцька завтра, 20 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:15
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
Сьогодні, 19:03
Луцький гурт «Фіолет» випустив новий сингл.ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
Яким буде курс долара перед «католицьким» Різдвом: прогноз
Сьогодні, 18:28
Компанія Ілона Маска вивела на орбіту понад 50 супутників Starlink. ВІДЕО
Сьогодні, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На декількох вулицях Луцька завтра, 20 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:15
 0
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
Сьогодні, 19:03
 0
Луцький гурт «Фіолет» випустив новий сингл.ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
 0
Яким буде курс долара перед «католицьким» Різдвом: прогноз
Сьогодні, 18:28
 0
Компанія Ілона Маска вивела на орбіту понад 50 супутників Starlink. ВІДЕО
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8