На декількох вулицях Луцька завтра, 20 грудня, не буде світла





Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.



У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у понеділок, 20 грудня, з 10:00-16:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Драгоманова (частково), вул. Д.Галицького (частково), вул. Караїмська (частково), вул. Кафедральна (частково), вул. Учительська, вул. Гайдамацька, вул. Прогресу, вул. Столярчука, вул. Словацького (частково), вул. Шевченка (частково).

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