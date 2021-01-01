У Луцьку зник чоловік
Сьогодні, 21:21
У Луцьку зник пенсіонер Кукевич Іван Миколайович 1940 року народження.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили родичі дідуся.
Чоловік пішов з дому 18 грудня близько 11 години у район колишньої дитячої лікарні.
Прикмети: середнього зросту, 165-170 см, худорлявий, на вигляд 80-82 роки. Пересувається на милицях: залізній і дерев'яній. Має інвалідність по зору.
Був одягнений в чорну куртку зі світлими смужками внизу і на рукавах, чорні брюки, сіра в'язана шапка, світлі кросівки.
З собою мав дві сумки: чорну та блакитну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили родичі дідуся.
Чоловік пішов з дому 18 грудня близько 11 години у район колишньої дитячої лікарні.
Прикмети: середнього зросту, 165-170 см, худорлявий, на вигляд 80-82 роки. Пересувається на милицях: залізній і дерев'яній. Має інвалідність по зору.
Був одягнений в чорну куртку зі світлими смужками внизу і на рукавах, чорні брюки, сіра в'язана шапка, світлі кросівки.
З собою мав дві сумки: чорну та блакитну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі засяяла головна ялинка громади
Сьогодні, 22:14
У Луцьку зник чоловік
Сьогодні, 21:21
На декількох вулицях Луцька завтра, 20 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:15
Медіа