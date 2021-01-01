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У Луцьку зник чоловік

У Луцьку зник чоловік
У Луцьку зник пенсіонер Кукевич Іван Миколайович 1940 року народження.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили родичі дідуся.

Чоловік пішов з дому 18 грудня близько 11 години у район колишньої дитячої лікарні.

Прикмети: середнього зросту, 165-170 см, худорлявий, на вигляд 80-82 роки. Пересувається на милицях: залізній і дерев'яній. Має інвалідність по зору.

Був одягнений в чорну куртку зі світлими смужками внизу і на рукавах, чорні брюки, сіра в'язана шапка, світлі кросівки.

З собою мав дві сумки: чорну та блакитну.

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Теги: розшук
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