У Ковелі засяяла головна ялинка громади

Сьогодні, 19 грудня, на площі Героїв Майдану урочисто відкрили головну ялинку громади.Цьогоріч героїню новорічних свят, заввишки 14 метрів, придбали нову і обрали для неї стильні прикраси. Вона уже упродовж тижня радувала дітей і дорослих. А у День святого Миколая на засвічення цієї красуні зібралось чимало ковельчан, повідомляють на сайті міськради.Ведучітавпродовж вечора підбадьорювали усіх гостей, закликали їх до веселощів та розваг. А допомагали їм неповторні лисиця Аліса та кіт Базиліо. Їх талановито зігралита. Незважаючи на рясний сніг, маленькі ковельчани із задоволенням співали, танцювали разом з харизматичними героями мистецького дійства.Завітав на свято і святий Миколай. Йому і доручили важливу місію - засвітити вогні на ялинці.Варто додати, що стилізованою ілюмінацією прикрасили і ялинки на площі Героїв Майдану, приміщення будинку рад. Бульвар Лесі Українки теж вбрався у яскраві вогники.«У нас засяяла нова, струнка і красива ялинка, на яку ми усі заслуговуємо. Усі ми мріємо жити в сучасному, комфортному, безпечному і яскравому місті. Давайте всі разом робити його таким. Я дуже хочу, щоб у ці різдвяні дні кожен з нас став ангелом-охоронцем для когось іншого. Це так просто: комусь сказати добре слово, приділити увагу, здійснити чиюсь мрію. Хорошого усім настрою, добра, радості, оптимізму, щастя та здоров’я», – привітав усіх міський головаКожен, хто завітав на свято, отримали приємні враження і від концертної програми. Чудовим сюрпризом став виступ гурту “Протеїн”.Сьогодні до створення цієї казки долучилось чимало ковельчан. Вони добре попрацювали над тим, аби відкриття ялинки стало особливо колоритним і незабутнім. І як результат – безліч дитячих усмішок та море позитиву.