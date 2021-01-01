У Ковелі засяяла головна ялинка громади
Сьогодні, 22:14
Сьогодні, 19 грудня, на площі Героїв Майдану урочисто відкрили головну ялинку громади.
Цьогоріч героїню новорічних свят, заввишки 14 метрів, придбали нову і обрали для неї стильні прикраси. Вона уже упродовж тижня радувала дітей і дорослих. А у День святого Миколая на засвічення цієї красуні зібралось чимало ковельчан, повідомляють на сайті міськради.
Ведучі Наталія Гончар та Світлана Труш впродовж вечора підбадьорювали усіх гостей, закликали їх до веселощів та розваг. А допомагали їм неповторні лисиця Аліса та кіт Базиліо. Їх талановито зіграли Альона Малюга-Мельникова та Юрій Коновалов. Незважаючи на рясний сніг, маленькі ковельчани із задоволенням співали, танцювали разом з харизматичними героями мистецького дійства.
Завітав на свято і святий Миколай. Йому і доручили важливу місію - засвітити вогні на ялинці.
Варто додати, що стилізованою ілюмінацією прикрасили і ялинки на площі Героїв Майдану, приміщення будинку рад. Бульвар Лесі Українки теж вбрався у яскраві вогники.
«У нас засяяла нова, струнка і красива ялинка, на яку ми усі заслуговуємо. Усі ми мріємо жити в сучасному, комфортному, безпечному і яскравому місті. Давайте всі разом робити його таким. Я дуже хочу, щоб у ці різдвяні дні кожен з нас став ангелом-охоронцем для когось іншого. Це так просто: комусь сказати добре слово, приділити увагу, здійснити чиюсь мрію. Хорошого усім настрою, добра, радості, оптимізму, щастя та здоров’я», – привітав усіх міський голова Ігор Чайка.
Кожен, хто завітав на свято, отримали приємні враження і від концертної програми. Чудовим сюрпризом став виступ гурту “Протеїн”.
Сьогодні до створення цієї казки долучилось чимало ковельчан. Вони добре попрацювали над тим, аби відкриття ялинки стало особливо колоритним і незабутнім. І як результат – безліч дитячих усмішок та море позитиву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цьогоріч героїню новорічних свят, заввишки 14 метрів, придбали нову і обрали для неї стильні прикраси. Вона уже упродовж тижня радувала дітей і дорослих. А у День святого Миколая на засвічення цієї красуні зібралось чимало ковельчан, повідомляють на сайті міськради.
Ведучі Наталія Гончар та Світлана Труш впродовж вечора підбадьорювали усіх гостей, закликали їх до веселощів та розваг. А допомагали їм неповторні лисиця Аліса та кіт Базиліо. Їх талановито зіграли Альона Малюга-Мельникова та Юрій Коновалов. Незважаючи на рясний сніг, маленькі ковельчани із задоволенням співали, танцювали разом з харизматичними героями мистецького дійства.
Завітав на свято і святий Миколай. Йому і доручили важливу місію - засвітити вогні на ялинці.
Варто додати, що стилізованою ілюмінацією прикрасили і ялинки на площі Героїв Майдану, приміщення будинку рад. Бульвар Лесі Українки теж вбрався у яскраві вогники.
«У нас засяяла нова, струнка і красива ялинка, на яку ми усі заслуговуємо. Усі ми мріємо жити в сучасному, комфортному, безпечному і яскравому місті. Давайте всі разом робити його таким. Я дуже хочу, щоб у ці різдвяні дні кожен з нас став ангелом-охоронцем для когось іншого. Це так просто: комусь сказати добре слово, приділити увагу, здійснити чиюсь мрію. Хорошого усім настрою, добра, радості, оптимізму, щастя та здоров’я», – привітав усіх міський голова Ігор Чайка.
Кожен, хто завітав на свято, отримали приємні враження і від концертної програми. Чудовим сюрпризом став виступ гурту “Протеїн”.
Сьогодні до створення цієї казки долучилось чимало ковельчан. Вони добре попрацювали над тим, аби відкриття ялинки стало особливо колоритним і незабутнім. І як результат – безліч дитячих усмішок та море позитиву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі засяяла головна ялинка громади
Сьогодні, 22:14
У Луцьку зник чоловік
Сьогодні, 21:21
На декількох вулицях Луцька завтра, 20 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:15
Медіа