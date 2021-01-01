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ПЦУ може скасувати або послабити піст на Новий рік

ПЦУ може скасувати або послабити піст на Новий рік
ПЦУ планує скасувати або значно послабити піст на Новий рік, що важливо для тих віруючих, які святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня.

Про це розповів голова ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю Радіо Свобода.

«До певної міри є порушення поста. І ми навіть обговорювали, у деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня та на 1 січня, Церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні», - пояснив голова ПЦУ.

Епіфаній сказав, що скасування чи ослаблення посту має бути соборним загальним рішенням. Але це рішення буде тимчасовим.

«Поки що ми не перейдемо на новоюліанський календар, Епі послабити піст, щоб не було порушення. Тому що є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це справді проблема», - додав він.

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Теги: Епіфаній, піст
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