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Показали новорічні фото лучан пів століття тому

Показали новорічні фото лучан пів століття тому
Волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко поділилася раритетними фотографіями новорічного Луцька.

У День святого Миколая історикиня поділилася фото лучан біля новорічної ялинки 1970-1975-х років.

За інформацією Тетяни Яцечко-Блаженко, ці фото - із сімейних архівів Лілії Будняк, Наталії Камінської та Андрія Лесика.

На чорно-білих фото – дорослі лучани та діти поруч із чималими фігурами Діда Мороза та Снігуроньки.

Показали новорічні фото лучан пів століття тому
Показали новорічні фото лучан пів століття тому
Показали новорічні фото лучан пів століття тому
Показали новорічні фото лучан пів століття тому
Показали новорічні фото лучан пів століття тому
Показали новорічні фото лучан пів століття тому

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Теги: фото, Тетяна Яцечко-Блаженко
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