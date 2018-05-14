Показали новорічні фото лучан пів століття тому
Сьогодні, 03:15
Волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко поділилася раритетними фотографіями новорічного Луцька.
У День святого Миколая історикиня поділилася фото лучан біля новорічної ялинки 1970-1975-х років.
За інформацією Тетяни Яцечко-Блаженко, ці фото - із сімейних архівів Лілії Будняк, Наталії Камінської та Андрія Лесика.
На чорно-білих фото – дорослі лучани та діти поруч із чималими фігурами Діда Мороза та Снігуроньки.
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У День святого Миколая історикиня поділилася фото лучан біля новорічної ялинки 1970-1975-х років.
За інформацією Тетяни Яцечко-Блаженко, ці фото - із сімейних архівів Лілії Будняк, Наталії Камінської та Андрія Лесика.
На чорно-білих фото – дорослі лучани та діти поруч із чималими фігурами Діда Мороза та Снігуроньки.
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