Показали новорічні фото лучан пів століття тому

Тетяна Яцечко-Блаженко поділилася раритетними фотографіями новорічного Луцька.



У День святого Миколая історикиня поділилася фото лучан біля новорічної ялинки 1970-1975-х років.



За інформацією Тетяни Яцечко-Блаженко, ці фото - із сімейних архівів Лілії Будняк, Наталії Камінської та Андрія Лесика.



На чорно-білих фото – дорослі лучани та діти поруч із чималими фігурами Діда Мороза та Снігуроньки.





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