Найнижчий показник за три місяці: оприлюднили дані щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 19 грудня в Україні:◾️ зафіксували 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 250, серед медпрацівників – 26);◾️ 36 027 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу отримали 0 осіб.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 20 грудня.Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, він найнижчий із 21 вересня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 241 особа;◾️ летальних випадків – 157;◾️ одужало – 6 690 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 610 687 осіб;◾️ одужало – 3 338 555 осіб;◾️ летальних випадків – 93 262;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 503 941.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом провели 27 373 349 щеплень.Щеплень:Всього (1 доза) — (14 386 385), за добу — 11 041Всього (2 доза) — (12 986 872), за добу — 24 986Випадків у областях/імунізовано (2 доза):м. Київ – 497/3446Вінницька – 69/1123Волинська – 170/555Дніпропетровська – 50/1307Донецька – 121/755Житомирська – 123/651Закарпатська – 65/474Запорізька – 110/1372Івано-Франківська – 101/329Київська – 121/1227Кіровоградська – 74/494Луганська – 6/330Львівська – 124/948Миколаївська – 89/545Одеська – 63/2594Полтавська – 56/682Рівненська – 52/959Сумська – 47/306Тернопільська – 98/884Харківська – 133/2147Херсонська – 0/868Хмельницька – 77/604Черкаська – 132/1055Чернівецька – 78/721Чернігівська – 81/610.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.