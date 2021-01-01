Найнижчий показник за три місяці: оприлюднили дані щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 08:46
За добу 19 грудня в Україні:
◾️ зафіксували 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 250, серед медпрацівників – 26);
◾️ 36 027 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу отримали 0 осіб.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 20 грудня.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, він найнижчий із 21 вересня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 241 особа;
◾️ летальних випадків – 157;
◾️ одужало – 6 690 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 610 687 осіб;
◾️ одужало – 3 338 555 осіб;
◾️ летальних випадків – 93 262;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 503 941.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом провели 27 373 349 щеплень.
Щеплень:
Всього (1 доза) — (14 386 385), за добу — 11 041
Всього (2 доза) — (12 986 872), за добу — 24 986
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
м. Київ – 497/3446
Вінницька – 69/1123
Волинська – 170/555
Дніпропетровська – 50/1307
Донецька – 121/755
Житомирська – 123/651
Закарпатська – 65/474
Запорізька – 110/1372
Івано-Франківська – 101/329
Київська – 121/1227
Кіровоградська – 74/494
Луганська – 6/330
Львівська – 124/948
Миколаївська – 89/545
Одеська – 63/2594
Полтавська – 56/682
Рівненська – 52/959
Сумська – 47/306
Тернопільська – 98/884
Харківська – 133/2147
Херсонська – 0/868
Хмельницька – 77/604
Черкаська – 132/1055
Чернівецька – 78/721
Чернігівська – 81/610.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 250, серед медпрацівників – 26);
◾️ 36 027 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу отримали 0 осіб.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 20 грудня.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, він найнижчий із 21 вересня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 241 особа;
◾️ летальних випадків – 157;
◾️ одужало – 6 690 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 610 687 осіб;
◾️ одужало – 3 338 555 осіб;
◾️ летальних випадків – 93 262;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 503 941.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом провели 27 373 349 щеплень.
Щеплень:
Всього (1 доза) — (14 386 385), за добу — 11 041
Всього (2 доза) — (12 986 872), за добу — 24 986
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
м. Київ – 497/3446
Вінницька – 69/1123
Волинська – 170/555
Дніпропетровська – 50/1307
Донецька – 121/755
Житомирська – 123/651
Закарпатська – 65/474
Запорізька – 110/1372
Івано-Франківська – 101/329
Київська – 121/1227
Кіровоградська – 74/494
Луганська – 6/330
Львівська – 124/948
Миколаївська – 89/545
Одеська – 63/2594
Полтавська – 56/682
Рівненська – 52/959
Сумська – 47/306
Тернопільська – 98/884
Харківська – 133/2147
Херсонська – 0/868
Хмельницька – 77/604
Черкаська – 132/1055
Чернівецька – 78/721
Чернігівська – 81/610.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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