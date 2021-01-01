Ідеальний подарунок під ялиночку – квартира у «Кyiv Sky»*





В період новорічних свят у «Кyiv Sky» можна придбати квартиру «Близниця» за акційною ціною 21 450 грн кв.м Ідеальний подарунок під ялиночку для щасливої сім’ї - 69 кв.м 3+ кім.



Створювати кулінарні шедеври на такій просторій кухні-вітальні і спостерігати романтичний схід сонця з горнятком кави на панорамній лоджії буде одним задоволенням. Площі достатньо, щоб облаштувати кімнату для двох діток або ігрову чи кабінет, якщо однієї дитячої достатньо. Роздільний санвулоз не обмежить вашого простору. А спальня для дорослих – комфортна та світла, з красивим панорамним виглядом.



Основні плюси життя у «Кyiv Sky»



Розвинена інфраструктура. Володіння квартирою у центрі дозволяє швидко дістатися до роботи, спортзалу, школи, дитсадка, супермаркету та інших об'єктів соціально-побутового призначення. Це сильно полегшує повсякденне життя, усе необхідне перебуває під рукою і вирішити більшість справ можна за лічені хвилини.



Парк та вдосталь місць для відпочинку. Це дає багато варіантів розваг на вихідні або після роботи. Досить вийти з будинку і поруч –брендові магазини, крамниці, ресторани, кав’ярні, парк, місця відпочинку для всієї родини. В центрі міста часто відбуваються найважливіші події, дістатись до котрих зручно і просто.



Задоволення від самого факту проживання у вдалій локації міста. Для багатьох людей це є важливим критерієм вибору житла. До того ж, просто з вікон будинку відкривається неймовірний краєвид – ціле місто.



Дізнатись про інші переваги та обрати планування у «Kyiv Sky» можна на сайті

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поряд з Київським майданом компанія «Єврохолдінг» будує житловий комплекс «Кyiv Sky». Це сучасний висотний житловий комплекс з витонченою архітектурою, для тих, хто цінує якість будови преміум-класу. Наразі зводять уже одинадцятий поверх 14-ти поверхової будівлі.В період новорічних свят у «Кyiv Sky» можна придбати квартиру «Близниця» за акційною ціною 21 450 грн кв.м Ідеальний подарунок під ялиночку для щасливої сім’ї - 69 кв.м 3+ кім.Створювати кулінарні шедеври на такій просторій кухні-вітальні і спостерігати романтичний схід сонця з горнятком кави на панорамній лоджії буде одним задоволенням. Площі достатньо, щоб облаштувати кімнату для двох діток або ігрову чи кабінет, якщо однієї дитячої достатньо. Роздільний санвулоз не обмежить вашого простору. А спальня для дорослих – комфортна та світла, з красивим панорамним виглядом.. Володіння квартирою у центрі дозволяє швидко дістатися до роботи, спортзалу, школи, дитсадка, супермаркету та інших об'єктів соціально-побутового призначення. Це сильно полегшує повсякденне життя, усе необхідне перебуває під рукою і вирішити більшість справ можна за лічені хвилини.. Це дає багато варіантів розваг на вихідні або після роботи. Досить вийти з будинку і поруч –брендові магазини, крамниці, ресторани, кав’ярні, парк, місця відпочинку для всієї родини. В центрі міста часто відбуваються найважливіші події, дістатись до котрих зручно і просто.. Для багатьох людей це є важливим критерієм вибору житла. До того ж, просто з вікон будинку відкривається неймовірний краєвид – ціле місто.Дізнатись про інші переваги та обрати планування у «Kyiv Sky» можна на сайті kyiv-sky.com.ua , або завітати у консультаційний центр вул. Рівненська, 4. Телефонуйте 067 442 09 09

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