Курс валют у Луцьку на 20 грудня





Євро купують за 30,50, продають за 30,68.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,45, а купують за 6,57.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 20 грудня, такий: купівля – 27,13, продаж – 27,20.Євро купують за 30,50, продають за 30,68.Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.Щодо польського злотого, то його продають за 6,45, а купують за 6,57.

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