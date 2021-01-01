Курс валют у Луцьку на 20 грудня
Сьогодні, 09:17
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 20 грудня, такий: купівля – 27,13, продаж – 27,20.
Євро купують за 30,50, продають за 30,68.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,45, а купують за 6,57.
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Євро купують за 30,50, продають за 30,68.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,45, а купують за 6,57.
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