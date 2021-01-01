Коронавірус на Волині: 170 людей захворіли, 2 – померли
Сьогодні, 09:43
За минулу добу на Волині зареєстрували 170 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 155 хворих:
Луцька ТГ – 124 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Боратинська ТГ – 9 хворий
Городищенська ТГ – 3 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 4 хворих
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 9 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 0 хворих
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
Ковельський район – 12 хворих:
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Сереховичівська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 5 хворих
Госпіталізували – 12 хворих, 158 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 20 грудня в області зареєстрували 101 809 випадків.
Одужали – 95 877 осіб (за останню добу – 362).
Летальних випадків (осіб) – 2131, з них за останню добу – 2:
Луцький район – 2 випадки - усі м. Луцьк.
Методом ПЛР всього обстежили 402 119 осіб, за останню добу – 136 осіб.
За добу 19 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 782 щеплення. Першою дозою щепили 227 осіб та другою дозою – 555 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 314 164 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 272 302 людини. Загалом проведено 586 466 щеплень.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 155 хворих:
Луцька ТГ – 124 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Боратинська ТГ – 9 хворий
Городищенська ТГ – 3 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 4 хворих
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 9 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 0 хворих
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
Ковельський район – 12 хворих:
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Сереховичівська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 5 хворих
Госпіталізували – 12 хворих, 158 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 20 грудня в області зареєстрували 101 809 випадків.
Одужали – 95 877 осіб (за останню добу – 362).
Летальних випадків (осіб) – 2131, з них за останню добу – 2:
Луцький район – 2 випадки - усі м. Луцьк.
Методом ПЛР всього обстежили 402 119 осіб, за останню добу – 136 осіб.
За добу 19 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 782 щеплення. Першою дозою щепили 227 осіб та другою дозою – 555 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 314 164 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 272 302 людини. Загалом проведено 586 466 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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