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Коронавірус на Волині: 170 людей захворіли, 2 – померли

Коронавірус на Волині: 170 людей захворіли, 2 – померли
За минулу добу на Волині зареєстрували 170 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 155 хворих:

Луцька ТГ – 124 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Боратинська ТГ – 9 хворий
Городищенська ТГ – 3 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 4 хворих
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 9 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 0 хворих

Камінь-Каширський район – 3 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих

Ковельський район – 12 хворих:

Дубечненська ТГ – 4 хворих
Сереховичівська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 5 хворих

Госпіталізували – 12 хворих, 158 – лікується амбулаторно.

Усього станом на 20 грудня в області зареєстрували 101 809 випадків.

Одужали – 95 877 осіб (за останню добу – 362).

Летальних випадків (осіб) – 2131, з них за останню добу – 2:

Луцький район – 2 випадки - усі м. Луцьк.
Методом ПЛР всього обстежили 402 119 осіб, за останню добу – 136 осіб.

За добу 19 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 782 щеплення. Першою дозою щепили 227 осіб та другою дозою – 555 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 314 164 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 272 302 людини. Загалом проведено 586 466 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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