Коронавірус на Волині: 170 людей захворіли, 2 – померли

За минулу добу на Волині зареєстрували 170 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.– 155 хворих:Луцька ТГ – 124 хворихБерестечківська ТГ – 1 хворийБоратинська ТГ – 9 хворийГородищенська ТГ – 3 хворихГорохівська ТГ – 3 хворихКіверцівська ТГ – 4 хворихМар’янівська ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 9 хворихРожищенська ТГ – 1 хворий– 0 хворих– 3 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих– 12 хворих:Дубечненська ТГ – 4 хворихСереховичівська ТГ – 2 хворихСтаровижівська ТГ – 1 хворийТурійська ТГ – 5 хворихГоспіталізували – 12 хворих, 158 – лікується амбулаторно.Усього станом на 20 грудня в області зареєстрували 101 809 випадків.Одужали – 95 877 осіб (за останню добу – 362).Летальних випадків (осіб) – 2131, з них за останню добу – 2:Луцький район – 2 випадки - усі м. Луцьк.Методом ПЛР всього обстежили 402 119 осіб, за останню добу – 136 осіб.За добу 19 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 782 щеплення. Першою дозою щепили 227 осіб та другою дозою – 555 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 314 164 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 272 302 людини. Загалом проведено 586 466 щеплень.