На Волині зіткнулися мотоцикл та автівка: загинув 19-річний хлопець. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Зіткнулися мотоцикл КТМ та автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого був 32-річний мешканець Нововолинська. На мотоциклі перебувало двоє осіб. Унаслідок ДТП на місці події загинув 19-річний житель села Соловичі, 24-річний турійчанин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія трапилася у селищі Турійськ Ковельського району вчора, 19 грудня, близько 15 години.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Зіткнулися мотоцикл КТМ та автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого був 32-річний мешканець Нововолинська. На мотоциклі перебувало двоє осіб. Унаслідок ДТП на місці події загинув 19-річний житель села Соловичі, 24-річний турійчанин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

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