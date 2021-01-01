На Волині зіткнулися мотоцикл та автівка: загинув 19-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Аварія трапилася у селищі Турійськ Ковельського району вчора, 19 грудня, близько 15 години.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зіткнулися мотоцикл КТМ та автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого був 32-річний мешканець Нововолинська. На мотоциклі перебувало двоє осіб. Унаслідок ДТП на місці події загинув 19-річний житель села Соловичі, 24-річний турійчанин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зіткнулися мотоцикл КТМ та автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого був 32-річний мешканець Нововолинська. На мотоциклі перебувало двоє осіб. Унаслідок ДТП на місці події загинув 19-річний житель села Соловичі, 24-річний турійчанин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
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