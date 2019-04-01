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На Волині автомобіль збив пішохода: чоловік помер у лікарні

На Волині автомобіль збив пішохода: чоловік помер у лікарні
19 грудня у Ковелі 23-річний водій Audi здійснив наїзд на 41-річного ковельчанина, який переходив дорогу на освітленому пішохідному переході на вулиці Володимирській.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, сьогодні зранку, 20 грудня, від отриманих травм він помер у лікарні.

За фактами дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть.
На Волині автомобіль збив пішохода: чоловік помер у лікарні

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Теги: ДТП, Ковель, смерть
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