Зняли фільм у пам’ять про колишнього мера Луцька. ВІДЕО

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3 лютого 2022-го – 5 років, відколи передчасно відійшов у вічність Микола Ярославович Романюк – господарник, банкір, політик.
В сюжеті 12 каналу зібрано спогади рідних, колег та друзів Миколи Романюка.
«Хоча ставлення до нього різне, він, не замислюючись, ішов назустріч усім, хто був поруч. Трудився так, як навчила його мама, – проста селянська жінка. За самовіддану працю знайшов визнання і серед земляків, і в країнах Європи. Хоча мало знають про те, що довелось йому зазнати самому…» - йдеться в сюжеті.
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В сюжеті 12 каналу зібрано спогади рідних, колег та друзів Миколи Романюка.
«Хоча ставлення до нього різне, він, не замислюючись, ішов назустріч усім, хто був поруч. Трудився так, як навчила його мама, – проста селянська жінка. За самовіддану працю знайшов визнання і серед земляків, і в країнах Європи. Хоча мало знають про те, що довелось йому зазнати самому…» - йдеться в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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