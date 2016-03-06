Зняли фільм у пам’ять про колишнього мера Луцька. ВІДЕО

Микола Ярославович Романюк – господарник, банкір, політик.



В сюжеті



«Хоча ставлення до нього різне, він, не замислюючись, ішов назустріч усім, хто був поруч. Трудився так, як навчила його мама, – проста селянська жінка. За самовіддану працю знайшов визнання і серед земляків, і в країнах Європи. Хоча мало знають про те, що довелось йому зазнати самому…» - йдеться в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 лютого 2022-го – 5 років, відколи передчасно відійшов у вічність– господарник, банкір, політик.В сюжеті 12 каналу зібрано спогади рідних, колег та друзів Миколи Романюка.«Хоча ставлення до нього різне, він, не замислюючись, ішов назустріч усім, хто був поруч. Трудився так, як навчила його мама, – проста селянська жінка. За самовіддану працю знайшов визнання і серед земляків, і в країнах Європи. Хоча мало знають про те, що довелось йому зазнати самому…» - йдеться в сюжеті.

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