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На Волині 57-річний чоловік убив свою тещу

На Волині 57-річний чоловік убив свою тещу
У Ковельському районі затримали зловмисника, який убив свою тещу. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Сталася трагедія у селі Заболоття Ковельського району. Тіло 75-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями за місцем проживання виявили родичі у суботу, 18 грудня, й відразу повідомили про це у поліцію.

Провоохоронці встановили, що злочин вчинив 57-річний чоловік, раніше судимий за вбивство та нещодавно звільнений з місць позбавлення волі.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу.


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Теги: Волинь, Ковель, вбивство, теща
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