На Волині 57-річний чоловік убив свою тещу
Сьогодні, 11:17
У Ковельському районі затримали зловмисника, який убив свою тещу. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Сталася трагедія у селі Заболоття Ковельського району. Тіло 75-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями за місцем проживання виявили родичі у суботу, 18 грудня, й відразу повідомили про це у поліцію.
Провоохоронці встановили, що злочин вчинив 57-річний чоловік, раніше судимий за вбивство та нещодавно звільнений з місць позбавлення волі.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Сталася трагедія у селі Заболоття Ковельського району. Тіло 75-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями за місцем проживання виявили родичі у суботу, 18 грудня, й відразу повідомили про це у поліцію.
Провоохоронці встановили, що злочин вчинив 57-річний чоловік, раніше судимий за вбивство та нещодавно звільнений з місць позбавлення волі.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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