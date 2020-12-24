На Волині 57-річний чоловік убив свою тещу

У Ковельському районі затримали зловмисника, який убив свою тещу. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Сталася трагедія у селі Заболоття Ковельського району. Тіло 75-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями за місцем проживання виявили родичі у суботу, 18 грудня, й відразу повідомили про це у поліцію.Провоохоронці встановили, що злочин вчинив 57-річний чоловік, раніше судимий за вбивство та нещодавно звільнений з місць позбавлення волі.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу.