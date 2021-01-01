У Ківерцях продовжили обмеження руху транспорту
Сьогодні, 11:30
Обмеження руху транспорту по автошляху Т-03-09 у м.Ківерці продовжили.
Про це інформують у пресслужбі Служби автодоріг у Волинській області.
З огляду на несприятливі погодні умови та з ряду виробничих причин продовжили термін виконання робіт з ремонту водопропускної труби у м.Ківерці на автодорозі Т-03-09 /Т-03-08/ – Дубечне – Стара Вижівка – /М-07/ – Турійськ – Рожище – Ківерці – Піддубці – /Н-22/.
У зв’язку з цим відтинок цього автошляху на ділянці від км 150+760 до км 150+820 залишається закритим для руху всіх видів транспортних засобів (за винятком автотранспорту підрядного підприємства).
Об’їхати вказану ділянку можна автодорогою Р-14 до с.Дачне, далі по М-19 через села Прилуцьке, Липини, потім по Н-22 у напрямку с.Піддубці (та у зворотному напрямку).
Легкові автомобілі також можуть об’їжджати цю ділянку через м.Ківерці вулицями Тараса Шевченка, Індустріальна і Заводська (та у зворотному напрямку).
Заборона проїзду діятиме орієнтовно до кінця грудня.
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Про це інформують у пресслужбі Служби автодоріг у Волинській області.
З огляду на несприятливі погодні умови та з ряду виробничих причин продовжили термін виконання робіт з ремонту водопропускної труби у м.Ківерці на автодорозі Т-03-09 /Т-03-08/ – Дубечне – Стара Вижівка – /М-07/ – Турійськ – Рожище – Ківерці – Піддубці – /Н-22/.
У зв’язку з цим відтинок цього автошляху на ділянці від км 150+760 до км 150+820 залишається закритим для руху всіх видів транспортних засобів (за винятком автотранспорту підрядного підприємства).
Об’їхати вказану ділянку можна автодорогою Р-14 до с.Дачне, далі по М-19 через села Прилуцьке, Липини, потім по Н-22 у напрямку с.Піддубці (та у зворотному напрямку).
Легкові автомобілі також можуть об’їжджати цю ділянку через м.Ківерці вулицями Тараса Шевченка, Індустріальна і Заводська (та у зворотному напрямку).
Заборона проїзду діятиме орієнтовно до кінця грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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