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У Ківерцях продовжили обмеження руху транспорту

У Ківерцях продовжили обмеження руху транспорту
Обмеження руху транспорту по автошляху Т-03-09 у м.Ківерці продовжили.

Про це інформують у пресслужбі Служби автодоріг у Волинській області.

З огляду на несприятливі погодні умови та з ряду виробничих причин продовжили термін виконання робіт з ремонту водопропускної труби у м.Ківерці на автодорозі Т-03-09 /Т-03-08/ – Дубечне – Стара Вижівка – /М-07/ – Турійськ – Рожище – Ківерці – Піддубці – /Н-22/.

У зв’язку з цим відтинок цього автошляху на ділянці від км 150+760 до км 150+820 залишається закритим для руху всіх видів транспортних засобів (за винятком автотранспорту підрядного підприємства).

Об’їхати вказану ділянку можна автодорогою Р-14 до с.Дачне, далі по М-19 через села Прилуцьке, Липини, потім по Н-22 у напрямку с.Піддубці (та у зворотному напрямку).
У Ківерцях продовжили обмеження руху транспорту

Легкові автомобілі також можуть об’їжджати цю ділянку через м.Ківерці вулицями Тараса Шевченка, Індустріальна і Заводська (та у зворотному напрямку).

Заборона проїзду діятиме орієнтовно до кінця грудня.
У Ківерцях продовжили обмеження руху транспорту
У Ківерцях продовжили обмеження руху транспорту

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Теги: обмеження руху, Ківерці, ремонт дороги
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