У Луцьку домашнього тирана засудили до двох років обмеження волі
Сьогодні, 11:52
У Луцьку судили домашнього тирана, який спричинив у жінки психічний розлад.
Про це інформує пресслужбі прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд призначив волинянину, який вчиняв домашнє насильство та спричинив колишній дружині легкі і середньої тяжкості тілесні ушкодження (ст. 126-1, ст. 125, ст. 122 КК України), покарання у виді двох років обмеження волі.
У суді прокурори довели, що, вживаючи алкоголь, 42-річний житель Луцька, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії, бив 40-річну жінку та систематично у присутності сина чинив психологічне насильство над нею, лаючись, погрожуючи, ображаючи, принижуючи та залякуючи її.
Таким чином домашній тиран спричинив у неї психічний розлад, від якого вона змушена була лікуватись.
Покаранням за такі дії чоловіка стали два роки обмеження волі.
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Про це інформує пресслужбі прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд призначив волинянину, який вчиняв домашнє насильство та спричинив колишній дружині легкі і середньої тяжкості тілесні ушкодження (ст. 126-1, ст. 125, ст. 122 КК України), покарання у виді двох років обмеження волі.
У суді прокурори довели, що, вживаючи алкоголь, 42-річний житель Луцька, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії, бив 40-річну жінку та систематично у присутності сина чинив психологічне насильство над нею, лаючись, погрожуючи, ображаючи, принижуючи та залякуючи її.
Таким чином домашній тиран спричинив у неї психічний розлад, від якого вона змушена була лікуватись.
Покаранням за такі дії чоловіка стали два роки обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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