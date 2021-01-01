У Луцьку домашнього тирана засудили до двох років обмеження волі

У Луцьку судили домашнього тирана, який спричинив у жінки психічний розлад.Про це інформує пресслужбі прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд призначив волинянину, який вчиняв домашнє насильство та спричинив колишній дружині легкі і середньої тяжкості тілесні ушкодження (ст. 126-1, ст. 125, ст. 122 КК України), покарання у виді двох років обмеження волі.У суді прокурори довели, що, вживаючи алкоголь, 42-річний житель Луцька, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії, бив 40-річну жінку та систематично у присутності сина чинив психологічне насильство над нею, лаючись, погрожуючи, ображаючи, принижуючи та залякуючи її.Таким чином домашній тиран спричинив у неї психічний розлад, від якого вона змушена була лікуватись.Покаранням за такі дії чоловіка стали два роки обмеження волі.