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Лучанин встановив новий юніорський рекорд на змаганнях з плавання в ОАЕ

Лучанин встановив новий юніорський рекорд на змаганнях з плавання в ОАЕ
16-19 грудня 2021 року в Абу-Дабі відбувся чемпіонат світу з плавання на короткій воді (25-метровий басейн). Лучанин Максим Ткачук був у складі збірної України.

Про це повідомляють у пресслужбі ОДА.

У змагання участь взяла збірна України, яку представили десять спортсменів.

Максим Ткачук у підсумку він посів 19 місце.

Значущим досягненням на чемпіонаті стало встановлення спортсменом нового юніорського рекорду на дистанції 200 метрів брасом, яку Максим Ткачук подолав за час 2.07.62.

Нагадаємо, у жовтні юний луцький плавець Максим Ткачук встановив рекорд України з плавання на дистанції 100 метрів.

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Теги: плавання, лучанин, Максим Ткачук, юніорський рекорд, ОАЕ
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