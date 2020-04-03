Лучанин встановив новий юніорський рекорд на змаганнях з плавання в ОАЕ

Максим Ткачук був у складі збірної України.



Про це повідомляють у пресслужбі ОДА.



У змагання участь взяла збірна України, яку представили десять спортсменів.



Максим Ткачук у підсумку він посів 19 місце.



Значущим досягненням на чемпіонаті стало встановлення спортсменом нового юніорського рекорду на дистанції 200 метрів брасом, яку Максим Ткачук подолав за час 2.07.62.



Нагадаємо, у жовтні юний луцький плавець Максим Ткачук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-19 грудня 2021 року в Абу-Дабі відбувся чемпіонат світу з плавання на короткій воді (25-метровий басейн). Лучанинбув у складі збірної України.Про це повідомляють у пресслужбі ОДА.У змагання участь взяла збірна України, яку представили десять спортсменів.Максим Ткачук у підсумку він посів 19 місце.Значущим досягненням на чемпіонаті стало встановлення спортсменом нового юніорського рекорду на дистанції 200 метрів брасом, яку Максим Ткачук подолав за час 2.07.62.Нагадаємо, у жовтні юний луцький плавець Максим Ткачук встановив рекорд України з плавання на дистанції 100 метрів.

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