Лучанин встановив новий юніорський рекорд на змаганнях з плавання в ОАЕ
Сьогодні, 12:15
16-19 грудня 2021 року в Абу-Дабі відбувся чемпіонат світу з плавання на короткій воді (25-метровий басейн). Лучанин Максим Ткачук був у складі збірної України.
Про це повідомляють у пресслужбі ОДА.
У змагання участь взяла збірна України, яку представили десять спортсменів.
Максим Ткачук у підсумку він посів 19 місце.
Значущим досягненням на чемпіонаті стало встановлення спортсменом нового юніорського рекорду на дистанції 200 метрів брасом, яку Максим Ткачук подолав за час 2.07.62.
Нагадаємо, у жовтні юний луцький плавець Максим Ткачук встановив рекорд України з плавання на дистанції 100 метрів.
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Про це повідомляють у пресслужбі ОДА.
У змагання участь взяла збірна України, яку представили десять спортсменів.
Максим Ткачук у підсумку він посів 19 місце.
Значущим досягненням на чемпіонаті стало встановлення спортсменом нового юніорського рекорду на дистанції 200 метрів брасом, яку Максим Ткачук подолав за час 2.07.62.
Нагадаємо, у жовтні юний луцький плавець Максим Ткачук встановив рекорд України з плавання на дистанції 100 метрів.
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