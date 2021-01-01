Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Зранку 20 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 74 пацієнти.Про це повідомляє речник медичного закладуЗа його словами, дещо більше хворих перебуває в ковідному госпіталі, проте на фоні загального зменшення кількості пацієнтів спостерігаються суттєві ускладнення ледь не в половини пацієнтів. 62 людини перебуває під високими потоками кисню, 6 – в критичному стані, 29 – у важкому, 9 – в реанімації, з них 5 – під ШВЛ. За неділю ніхто не поступив і нікого не виписали. За три доби хворі спожили 5,4 тонни кисню, залишалося 12,8 тонн кисню.