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Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 20 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 74 пацієнти.

Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.

За його словами, дещо більше хворих перебуває в ковідному госпіталі, проте на фоні загального зменшення кількості пацієнтів спостерігаються суттєві ускладнення ледь не в половини пацієнтів. 62 людини перебуває під високими потоками кисню, 6 – в критичному стані, 29 – у важкому, 9 – в реанімації, з них 5 – під ШВЛ. За неділю ніхто не поступив і нікого не виписали. За три доби хворі спожили 5,4 тонни кисню, залишалося 12,8 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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