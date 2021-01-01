Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:08
Зранку 20 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 74 пацієнти.
Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.
За його словами, дещо більше хворих перебуває в ковідному госпіталі, проте на фоні загального зменшення кількості пацієнтів спостерігаються суттєві ускладнення ледь не в половини пацієнтів. 62 людини перебуває під високими потоками кисню, 6 – в критичному стані, 29 – у важкому, 9 – в реанімації, з них 5 – під ШВЛ. За неділю ніхто не поступив і нікого не виписали. За три доби хворі спожили 5,4 тонни кисню, залишалося 12,8 тонн кисню.
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Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.
За його словами, дещо більше хворих перебуває в ковідному госпіталі, проте на фоні загального зменшення кількості пацієнтів спостерігаються суттєві ускладнення ледь не в половини пацієнтів. 62 людини перебуває під високими потоками кисню, 6 – в критичному стані, 29 – у важкому, 9 – в реанімації, з них 5 – під ШВЛ. За неділю ніхто не поступив і нікого не виписали. За три доби хворі спожили 5,4 тонни кисню, залишалося 12,8 тонн кисню.
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