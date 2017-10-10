Головні ялинки міст Волині – які вони. ФОТО
Сьогодні, 12:48
Традиційно у День святого Миколая усі міста запалюють головну новорічно-різдвяну красуню. З урочистими програмами, подарунками, піснями та хороводами цьогоріч засвічували ялинки та відкривали святкові ілюмінації у різних куточках Волині.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало підбірку святкових красунь у волинських містах.
Луцьк
Головна ялинка Луцька засяяла тисячами золотих вогнів. Її 19 грудня, як і щорічно на свято Чудотворця Миколая, урочисто засвітили на Театральному майдані. Тріо святково вбраних зелених красунь символізують початок циклу новорічно-різдвяних свят.
Ковель
У Ковелі на площі Героїв Майдану також 19 грудня урочисто відкрили головну ялинку громади. Цьогоріч героїню новорічних свят, заввишки 14 метрів, придбали нову і обрали для неї стильні прикраси.
Нововолинськ
На площі В’ячеслава Чорновола у Нововолинську засяяла вогниками новорічна ялинка. Цьогоріч її прикрасили новенькими іграшками, тому і вигляду вона набула нового.
Володимир
На площі Героїв у Володимирі вже 17 грудня засяяла різдвяна красуня. Поруч із ялинкою встановили нові інсталяції у вигляді оленів та тунелю, який облаштували неподалік костелу Іоакима та Анни.
Горохів
У Горохові засвічення головної ялинки міста відбудеться сьогодні, 20 грудня, о 16:00.
Ківерці
19 грудня на площі Чорновола урочисто засвітили головну ялинку Ківерець. Ківерчани висловили захват від цьогорічного оформлення міста.
Рожище
Напередодні Дня святого Миколая на площі Незалежності у Рожищі відбулось урочисте відкриття головної новорічної ялинки громади.
Любомль
Новорічну красуню засвітили в Любомлі 19 грудня на центральній площі. Навколо ялинки з великими сяючими кульками дітлахи водили хороводи.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало підбірку святкових красунь у волинських містах.
Луцьк
Головна ялинка Луцька засяяла тисячами золотих вогнів. Її 19 грудня, як і щорічно на свято Чудотворця Миколая, урочисто засвітили на Театральному майдані. Тріо святково вбраних зелених красунь символізують початок циклу новорічно-різдвяних свят.
Ковель
У Ковелі на площі Героїв Майдану також 19 грудня урочисто відкрили головну ялинку громади. Цьогоріч героїню новорічних свят, заввишки 14 метрів, придбали нову і обрали для неї стильні прикраси.
Нововолинськ
На площі В’ячеслава Чорновола у Нововолинську засяяла вогниками новорічна ялинка. Цьогоріч її прикрасили новенькими іграшками, тому і вигляду вона набула нового.
Володимир
На площі Героїв у Володимирі вже 17 грудня засяяла різдвяна красуня. Поруч із ялинкою встановили нові інсталяції у вигляді оленів та тунелю, який облаштували неподалік костелу Іоакима та Анни.
Горохів
У Горохові засвічення головної ялинки міста відбудеться сьогодні, 20 грудня, о 16:00.
Ківерці
19 грудня на площі Чорновола урочисто засвітили головну ялинку Ківерець. Ківерчани висловили захват від цьогорічного оформлення міста.
Рожище
Напередодні Дня святого Миколая на площі Незалежності у Рожищі відбулось урочисте відкриття головної новорічної ялинки громади.
Любомль
Новорічну красуню засвітили в Любомлі 19 грудня на центральній площі. Навколо ялинки з великими сяючими кульками дітлахи водили хороводи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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