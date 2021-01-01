На Волині чоловік вдарив ножем односельця
Сьогодні, 12:51
Під час п’яної сварки 24-річний житель села Усичі Луцького району вдарив ножем свого односельця, 50-річного місцевого жителя.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Інцидент трапився у суботу, 18 грудня.
Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Після оголошення затриманому про підозру, йому обиратимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Інцидент трапився у суботу, 18 грудня.
Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Після оголошення затриманому про підозру, йому обиратимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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