На Волині чоловік вдарив ножем односельця





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Інцидент трапився у суботу, 18 грудня.



Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.



Після оголошення затриманому про підозру, йому обиратимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час п’яної сварки 24-річний житель села Усичі Луцького району вдарив ножем свого односельця, 50-річного місцевого жителя.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Інцидент трапився у суботу, 18 грудня.Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.Після оголошення затриманому про підозру, йому обиратимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

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