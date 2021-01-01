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На Волині чоловік вдарив ножем односельця

На Волині чоловік вдарив ножем односельця
Під час п’яної сварки 24-річний житель села Усичі Луцького району вдарив ножем свого односельця, 50-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Інцидент трапився у суботу, 18 грудня.

Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Після оголошення затриманому про підозру, йому обиратимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.



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Теги: Волинь, Луцьк, ніж, удар, поранення
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