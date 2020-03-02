Волинянин у шкарпетці хотів перевезти через кордон наркотики. ФОТО
Сьогодні, 13:15
На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського загону у пасажира мікроавтобуса знайшли наркотики. Він їх перевозив у шкарпетці.
Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Чоловік учора, 19 грудня, повертався з-за кордону через пункт пропуску «Ягодин». Під час прикордонного контролю на сумку, яка знаходилася у багажному відділенні «Фольксвагена», спрацював службовий собака.
Оглянувши вміст багажу, серед особистих речей 38-річного волинянина прикордонники спільно з працівниками митниці виявили пакунок з рослинною речовиною темно-зеленого кольору.
Понад 50 грамів наркотиків, попередньо канабісу, чоловік намагався ввезти в Україну, сховавши у шкарпетці.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.
Речовину рослинного походження вилучили та направили на експертизу.
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Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Чоловік учора, 19 грудня, повертався з-за кордону через пункт пропуску «Ягодин». Під час прикордонного контролю на сумку, яка знаходилася у багажному відділенні «Фольксвагена», спрацював службовий собака.
Оглянувши вміст багажу, серед особистих речей 38-річного волинянина прикордонники спільно з працівниками митниці виявили пакунок з рослинною речовиною темно-зеленого кольору.
Понад 50 грамів наркотиків, попередньо канабісу, чоловік намагався ввезти в Україну, сховавши у шкарпетці.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.
Речовину рослинного походження вилучили та направили на експертизу.
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