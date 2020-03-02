Волинянин у шкарпетці хотів перевезти через кордон наркотики. ФОТО

На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського загону у пасажира мікроавтобуса знайшли наркотики. Він їх перевозив у шкарпетці.Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Чоловік учора, 19 грудня, повертався з-за кордону через пункт пропуску «Ягодин». Під час прикордонного контролю на сумку, яка знаходилася у багажному відділенні «Фольксвагена», спрацював службовий собака.Оглянувши вміст багажу, серед особистих речей 38-річного волинянина прикордонники спільно з працівниками митниці виявили пакунок з рослинною речовиною темно-зеленого кольору.Понад 50 грамів наркотиків, попередньо канабісу, чоловік намагався ввезти в Україну, сховавши у шкарпетці.Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.Речовину рослинного походження вилучили та направили на експертизу.