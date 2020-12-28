Розшукують 50-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 13:47
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого громадянина Ковальчука Ігоря Федоровича, 26 квітня 1971 року народження, жителя села Лаврів Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік близько 16 години 17 грудня вийшов зі свого будинку та додому не повернувся. Тепер його місцезнаходження невідоме.
Його прикмети: 50 років, зріст 160 см., середньої тілобудови, волосся темне.
Особливі прикмети: на правій руці татуювання «Оксана», на нозі у вигляді хреста.
Був одягнений: кросівки червоного кольору, штани чорного кольору, дублянка коричневого кольору (як на фото).
Громадян, які володіють інформацією про місце знаходження розшукуваного, просять повідомити про це поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік близько 16 години 17 грудня вийшов зі свого будинку та додому не повернувся. Тепер його місцезнаходження невідоме.
Його прикмети: 50 років, зріст 160 см., середньої тілобудови, волосся темне.
Особливі прикмети: на правій руці татуювання «Оксана», на нозі у вигляді хреста.
Був одягнений: кросівки червоного кольору, штани чорного кольору, дублянка коричневого кольору (як на фото).
Громадян, які володіють інформацією про місце знаходження розшукуваного, просять повідомити про це поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.
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