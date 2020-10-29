Волинським громадам вручили нові шкільні автобуси. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
Сьогодні, 20 грудня 2021 року, голова ОДА Юрій Погуляйко вручив ключі від дев’яти шкільних автобусів представникам територіальних громад області.
Про це повідомляють у пресслужбі ОДА.
Нові автобуси попрямували до Берестечківської, Вишнівської, Голобської, Головненської, Камінь-Каширської, Луцької, Маневицької, Рожищенської та Сереховичівської громад.
На Волині у цьому році придбано 19 шкільних автобусів. На їхню закупівлю були виділені державні кошти в сумі понад 18 млн гривень, а також забезпечено 50-ти відсоткове співфінансування з обласного та місцевих бюджетів.
До слова, 4 транспортних засоби буди передані раніше для навчальних закладів у Вишнівській, Маневицькій, Затурцівській та Городищенській громад і уже забезпечують безпечне, регулярне і безоплатне перевезення учнів та педагогів. Ще 6 автобусів невдовзі потраплять до своїх власників.
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Про це повідомляють у пресслужбі ОДА.
Нові автобуси попрямували до Берестечківської, Вишнівської, Голобської, Головненської, Камінь-Каширської, Луцької, Маневицької, Рожищенської та Сереховичівської громад.
На Волині у цьому році придбано 19 шкільних автобусів. На їхню закупівлю були виділені державні кошти в сумі понад 18 млн гривень, а також забезпечено 50-ти відсоткове співфінансування з обласного та місцевих бюджетів.
До слова, 4 транспортних засоби буди передані раніше для навчальних закладів у Вишнівській, Маневицькій, Затурцівській та Городищенській громад і уже забезпечують безпечне, регулярне і безоплатне перевезення учнів та педагогів. Ще 6 автобусів невдовзі потраплять до своїх власників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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