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Волинським громадам вручили нові шкільні автобуси. ВІДЕО

Волинським громадам вручили нові шкільні автобуси. ВІДЕО
Сьогодні, 20 грудня 2021 року, голова ОДА Юрій Погуляйко вручив ключі від дев’яти шкільних автобусів представникам територіальних громад області.

Про це повідомляють у пресслужбі ОДА.

Нові автобуси попрямували до Берестечківської, Вишнівської, Голобської, Головненської, Камінь-Каширської, Луцької, Маневицької, Рожищенської та Сереховичівської громад.

На Волині у цьому році придбано 19 шкільних автобусів. На їхню закупівлю були виділені державні кошти в сумі понад 18 млн гривень, а також забезпечено 50-ти відсоткове співфінансування з обласного та місцевих бюджетів.

До слова, 4 транспортних засоби буди передані раніше для навчальних закладів у Вишнівській, Маневицькій, Затурцівській та Городищенській громад і уже забезпечують безпечне, регулярне і безоплатне перевезення учнів та педагогів. Ще 6 автобусів невдовзі потраплять до своїх власників.


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Теги: шкільні автобуси, Волинь
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