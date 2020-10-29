Волинським громадам вручили нові шкільні автобуси. ВІДЕО

Сьогодні, 20 грудня 2021 року, голова ОДАвручив ключі від дев’яти шкільних автобусів представникам територіальних громад області.Про це повідомляють у пресслужбі ОДА.Нові автобуси попрямували до Берестечківської, Вишнівської, Голобської, Головненської, Камінь-Каширської, Луцької, Маневицької, Рожищенської та Сереховичівської громад.На Волині у цьому році придбано 19 шкільних автобусів. На їхню закупівлю були виділені державні кошти в сумі понад 18 млн гривень, а також забезпечено 50-ти відсоткове співфінансування з обласного та місцевих бюджетів.До слова, 4 транспортних засоби буди передані раніше для навчальних закладів у Вишнівській, Маневицькій, Затурцівській та Городищенській громад і уже забезпечують безпечне, регулярне і безоплатне перевезення учнів та педагогів. Ще 6 автобусів невдовзі потраплять до своїх власників.