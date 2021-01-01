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У «Dream Town» – старт продажу квартир нового будинку з акційними пропозиціями*

У «Dream Town» – старт продажу квартир нового будинку з акційними пропозиціями*
Розпочали продаж квартир у 6 секції житлового кварталу «Dream Town». На перші квартири будинку діють вигідні пропозиції купівлі.

Кожен новий будинок «Dream Town» – це унікальне наповнення в інфраструктурі та ландшафті кварталу, сучасні архітектурні рішення, які з'єднуються в єдиний ансамбль комплексного проєкту. Проєкту, якому вже довіряють багато лучан і заради яких він стає все кращим. Три будинки кварталу «Dream Town» вже готові, вже збудований підземний паркінг, для діток облаштований ігровий простір, працює комерційна інфраструктура, вже росте сквер і ще три секції активно будують.

Що ще очікує майбутніх мешканців «Dream Town»

Комфортна прибудинкова територія: дитячі та спортивні майданчики, ще більше місця для відпочинку та натхнення зі стильним ландшафтним дизайном, щоб любов до дому була не лише про квартиру, а про все, що є навколо.

Дитячий садочок на подвір’ї. Дітки і батьки матимуть можливість поспати довше, тому що дорога до садочка займатиме кілька хвилин, а єдиний транспорт, який буде потрібен, щоб до нього дістатись, – це швидкий ліфт.

Гараж для авто. Знову зручність: економія часу і безпека – під дахом авто залишиться чистим та сухим, цілим та неушкодженим. Окрім того, це ще й додаткове місце для зберігання речей.

Продумані планування квартир для комфортного життя. У невеликих квартирах ви максимально практично зможете користуватися простором, а у великих квартирах для сім’ї – кожен матиме свій затишний куточок.
У «Dream Town» – старт продажу квартир нового будинку з акційними пропозиціями*

Встигніть придбати квартиру та інвестувати у сучасний простір

Інвестуючи на старті, ви маєте можливість отримати приріст капіталу на момент здачі будинку в експлуатацію до 30 %. Вкладаючи гроші у нерухомість, ви ефективно захищаєте свій капітал від знецінення. Купуючи дім у «Dream Town», ви точно обираєте комфортне майбутнє.

Живіть у локації вашої мрії – світлому, просторому і наповненому зеленню житловому кварталі «Dream Town».

Уточнюйте умови розтермінування у менеджерів. Звертайтесь у консультаційний центр за адресою Привокзальна, 10 А, або телефоном 067 448 27 27, dream-town.com.ua
У «Dream Town» – старт продажу квартир нового будинку з акційними пропозиціями*
У «Dream Town» – старт продажу квартир нового будинку з акційними пропозиціями*


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Теги: Dream Tow, квартира, житло
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