Широкий асортимент і доступні ціни: на ринку у Княгининку відкрили новий супермаркет SPAR*





Перших покупців заклад приймав у День Святого Миколая, 19 грудня. Святкову атмосферу довгоочікуваного відкриття зафіксувала кореспондентка



Супермаркет на умовах франшизи відкрило подружжя знаних у Княгининку підприємців. Магазин запрацював під керівництвом Ірини на Юрія Теріних. Вони уже вісім років є власниками магазину «Апетит», що працює в іншій локації села – біля об’їзної.



«Звісно, у Княгининку ми свої. Тут дуже багато наших друзів, знайомих та рідних. Надзвичайно приємно, коли на вулиці покупці вітаються, це дуже зближує. Звичайно, така довіра збільшує нашу відповідальність. Ми завжди прислухаємося до порад. У новому супермаркеті SPAR намагалися врахувати усі пропозиції людей. Ми слухаємо, чуємо і виконуємо побажання наших клієнтів», – розповідає Ірина Теріна.

Ірина та Юрій Теріни

Жінка зазначає, що у перший день роботи отримали дуже багато вітань та схвальних відгуків від гостей супермаркету.



«Наші покупці сьогодні дуже раділи широкому асортименту магазину, доступним цінам і зручній локації. Надзвичайно приємно було отримувати схвальні відгуки. Попри важкий і дуже напружений ранок, вважаємо, що усе вдалося на славу. Гріє душу, що нас підтримало так багато жителів Княгининка, зокрема й наших постійних покупців. Ми навіть не сподівалися, що у перший день така величезна кількість людей зробить у нас закупи», – зізналася підприємиця.



У день відкриття супермаркету Ірина пригадала, як усе починалося два роки тому. Щойно побачивши проєкт нового ринку, вони з чоловіком загорілися ідеєю мати тут торгову площу.



«Ми дуже довго готувалися до цього моменту відкриття. До нього ми фактично йшли два роки. Підійшли до цього завдання максимально відповідально й намагалися врахувати навіть найдрібніші моменти. А почалося все із дзвінка колишньої очільниці тоді ще Княгининівської громади Олени Твердохліб. Саме вона показала зображення проєкту і підказала, куди дзвонити», – пригадує Ірина.



Підприємиця тішиться успішною співпрацею із компанією «Інвестор», фахівці якої завжди йшли на зустріч та допомагали втілювати усі ідеї.



«Ми багато працювали разом з Інвестором. Дуже тішить, що партнери пішли нам на зустріч й врахували багато наших побажань. Ми разом працювали над проєктом будівлі, і багато чого вони зробили суто під нас. Впевнена, й у подальшій нашій плідній співпраці», – зізнається Ірина.



Супермаркет SPAR у Княгининку працює з 7:00 до 22:00 у холодну пору року та з 7:00 до 23:00 влітку. Такий графік роботи дуже зручний для жителів села, зокрема для молоді. Розповідають, що уже чекають відкриття відпочинкової зони.



«Класно буде взяти кави, якогось смаколика й посидіти з друзями десь не вдома, а на свіжому повітрі й у сучасному відпочинковому просторі. Княгининкові давно не вистачає такої локації для молоді», – ділиться місцева жителька Наталія.



На території ринку уже незабаром обладнають велику відпочинкову зону. Побудують сучасний дитячий майданчик, вимостять доріжки, встановлять зручні лавочки та ввімкнуть освітлення.



Підприємиця Ірина Теріна зазначає, що вже зараз тут дуже зручно робити закупи сім’ям із дітьми. Тут достатньо просторо і доступний широкий асортимент якісних товарів.



«Вже зовсім скоро тут класно буде гуляти мамам з дитячими візочками та старшими дітками. У SPAR можна взяти каву й спостерігати за дітьми на дитячому майданчику. Кавова зона у нас вже працює, тож можна смакувати напоями й спостерігати через вікно, як завершують роботи на ринку», – каже Ірина.



Вона запрошує жителів Княгининка та околиць завітати до нового супермаркету, де завжди свіжі овочі та фрукти, охолоджене м’ясо, власна випічка та відділ кулінарії, смачна кава і привітний персонал.



До слова, завдяки новому ринку у Княгининку багато місцевих жителів знайшли роботу. У новому супермаркеті уже набрали достатню кількість персоналу для обслуговування покупців, проте продовжують шукати людей для напряму Pizza to go. Зокрема, запрошують на роботу піцейолу. Можливе працевлаштування й на неповний робочий день.



«Маємо дуже круте й сучасне обладнання для приготування піци, не вистачає лише людини. Дуже сподіваємося, що скоро вона знайдеться», – з усмішкою та оптимізмом зауважує Ірина.



Нагадаємо, новий ринок у селі Княгининок будує компанія Інвестор. Тут буде 30 торгових павільйонів та три окремі приміщення з просторими торговими залами. В одному із них відкрили супермаркет SPAR, у двох інших скоро запрацює аптека та заклад мережі Good Burger.



Поки що є доступні комерційні площі для підприємців, які хочуть мати свій торговий заклад на ринку. Зокрема, приміщення від 17 до 30 м2 можна придбати за ціною у 750 $/м2. Також є площа у 29,67 м2 під оренду. Вартість – 200 грн/м2 та ринкові витрати. За орендарем зберігається першочергове право викупу магазину.



Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»: 096 030 20 10; місто Луцьк, вулиця Коперника, 13 (3 поверх).



Фото Дарини МИХАЛЮК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі села Княгининок Луцької громади відкрили сучасний супермаркет відомої європейської мережі SPAR. Магазин запрацював на новому ринку, який уже завершує зводити Будівельна компанія «Інвестор».Перших покупців заклад приймав у День Святого Миколая, 19 грудня. Святкову атмосферу довгоочікуваного відкриття зафіксувала кореспондентка Район.Луцьк Супермаркет на умовах франшизи відкрило подружжя знаних у Княгининку підприємців. Магазин запрацював під керівництвом Ірини на Юрія Теріних. Вони уже вісім років є власниками магазину «Апетит», що працює в іншій локації села – біля об’їзної.«Звісно, у Княгининку ми свої. Тут дуже багато наших друзів, знайомих та рідних. Надзвичайно приємно, коли на вулиці покупці вітаються, це дуже зближує. Звичайно, така довіра збільшує нашу відповідальність. Ми завжди прислухаємося до порад. У новому супермаркеті SPAR намагалися врахувати усі пропозиції людей. Ми слухаємо, чуємо і виконуємо побажання наших клієнтів», – розповідаєЖінка зазначає, що у перший день роботи отримали дуже багато вітань та схвальних відгуків від гостей супермаркету.«Наші покупці сьогодні дуже раділи широкому асортименту магазину, доступним цінам і зручній локації. Надзвичайно приємно було отримувати схвальні відгуки. Попри важкий і дуже напружений ранок, вважаємо, що усе вдалося на славу. Гріє душу, що нас підтримало так багато жителів Княгининка, зокрема й наших постійних покупців. Ми навіть не сподівалися, що у перший день така величезна кількість людей зробить у нас закупи», – зізналася підприємиця.У день відкриття супермаркету Ірина пригадала, як усе починалося два роки тому. Щойно побачивши проєкт нового ринку, вони з чоловіком загорілися ідеєю мати тут торгову площу.«Ми дуже довго готувалися до цього моменту відкриття. До нього ми фактично йшли два роки. Підійшли до цього завдання максимально відповідально й намагалися врахувати навіть найдрібніші моменти. А почалося все із дзвінка колишньої очільниці тоді ще Княгининівської громади Олени Твердохліб. Саме вона показала зображення проєкту і підказала, куди дзвонити», – пригадує Ірина.Підприємиця тішиться успішною співпрацею із компанією «Інвестор», фахівці якої завжди йшли на зустріч та допомагали втілювати усі ідеї.«Ми багато працювали разом з Інвестором. Дуже тішить, що партнери пішли нам на зустріч й врахували багато наших побажань. Ми разом працювали над проєктом будівлі, і багато чого вони зробили суто під нас. Впевнена, й у подальшій нашій плідній співпраці», – зізнається Ірина.Супермаркет SPAR у Княгининку працює з 7:00 до 22:00 у холодну пору року та з 7:00 до 23:00 влітку. Такий графік роботи дуже зручний для жителів села, зокрема для молоді. Розповідають, що уже чекають відкриття відпочинкової зони.«Класно буде взяти кави, якогось смаколика й посидіти з друзями десь не вдома, а на свіжому повітрі й у сучасному відпочинковому просторі. Княгининкові давно не вистачає такої локації для молоді», – ділиться місцева жителька Наталія.На території ринку уже незабаром обладнають велику відпочинкову зону. Побудують сучасний дитячий майданчик, вимостять доріжки, встановлять зручні лавочки та ввімкнуть освітлення.Підприємиця Ірина Теріна зазначає, що вже зараз тут дуже зручно робити закупи сім’ям із дітьми. Тут достатньо просторо і доступний широкий асортимент якісних товарів.«Вже зовсім скоро тут класно буде гуляти мамам з дитячими візочками та старшими дітками. У SPAR можна взяти каву й спостерігати за дітьми на дитячому майданчику. Кавова зона у нас вже працює, тож можна смакувати напоями й спостерігати через вікно, як завершують роботи на ринку», – каже Ірина.Вона запрошує жителів Княгининка та околиць завітати до нового супермаркету, де завжди свіжі овочі та фрукти, охолоджене м’ясо, власна випічка та відділ кулінарії, смачна кава і привітний персонал.До слова, завдяки новому ринку у Княгининку багато місцевих жителів знайшли роботу. У новому супермаркеті уже набрали достатню кількість персоналу для обслуговування покупців, проте продовжують шукати людей для напряму Pizza to go. Зокрема, запрошують на роботу піцейолу. Можливе працевлаштування й на неповний робочий день.«Маємо дуже круте й сучасне обладнання для приготування піци, не вистачає лише людини. Дуже сподіваємося, що скоро вона знайдеться», – з усмішкою та оптимізмом зауважує Ірина.Нагадаємо, новий ринок у селі Княгининок будує компанія Інвестор. Тут буде 30 торгових павільйонів та три окремі приміщення з просторими торговими залами. В одному із них відкрили супермаркет SPAR, у двох інших скоро запрацює аптека та заклад мережі Good Burger.Поки що є доступні комерційні площі для підприємців, які хочуть мати свій торговий заклад на ринку. Зокрема, приміщення від 17 до 30 м2 можна придбати за ціною у 750 $/м2. Також є площа у 29,67 м2 під оренду. Вартість – 200 грн/м2 та ринкові витрати. За орендарем зберігається першочергове право викупу магазину.Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»: 096 030 20 10; місто Луцьк, вулиця Коперника, 13 (3 поверх).Фото

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію