Волинські боксери здобули 2 золоті медалі на міжнародному турнірі





Про це повідомляє пресслужба ОДА.



Турнір відбувся 17-19 грудня 2021 року в Івано-Франківську. У змаганнях участь взяли 370 спортсменів з 9 країн світу та 15 областей України.



Зокрема, володарями золотих нагород стали Ян Плахтій у ваговій категорії 44 кг та Сергій Снитюк у ваговій категорії 80 кг.



Тренують чемпіонів Василь Боярчук, Артур Каменєв та Тарас Гінайло.



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