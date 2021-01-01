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Волинські боксери здобули 2 золоті медалі на міжнародному турнірі

Волинські боксери здобули 2 золоті медалі на міжнародному турнірі
Волинські боксери здобули 2 золоті медалі на ІІ Міжнародному турнірі «Ivano-Frankivsk Boxing Cup», присвячений пам`яті Ігоря Гайдамаки.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

Турнір відбувся 17-19 грудня 2021 року в Івано-Франківську. У змаганнях участь взяли 370 спортсменів з 9 країн світу та 15 областей України.

Зокрема, володарями золотих нагород стали Ян Плахтій у ваговій категорії 44 кг та Сергій Снитюк у ваговій категорії 80 кг.

Тренують чемпіонів Василь Боярчук, Артур Каменєв та Тарас Гінайло.

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Теги: бокс, міжнародний турнір, Волинь
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