Волинські боксери здобули 2 золоті медалі на міжнародному турнірі
Сьогодні, 15:07
Волинські боксери здобули 2 золоті медалі на ІІ Міжнародному турнірі «Ivano-Frankivsk Boxing Cup», присвячений пам`яті Ігоря Гайдамаки.
Про це повідомляє пресслужба ОДА.
Турнір відбувся 17-19 грудня 2021 року в Івано-Франківську. У змаганнях участь взяли 370 спортсменів з 9 країн світу та 15 областей України.
Зокрема, володарями золотих нагород стали Ян Плахтій у ваговій категорії 44 кг та Сергій Снитюк у ваговій категорії 80 кг.
Тренують чемпіонів Василь Боярчук, Артур Каменєв та Тарас Гінайло.
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Про це повідомляє пресслужба ОДА.
Турнір відбувся 17-19 грудня 2021 року в Івано-Франківську. У змаганнях участь взяли 370 спортсменів з 9 країн світу та 15 областей України.
Зокрема, володарями золотих нагород стали Ян Плахтій у ваговій категорії 44 кг та Сергій Снитюк у ваговій категорії 80 кг.
Тренують чемпіонів Василь Боярчук, Артур Каменєв та Тарас Гінайло.
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