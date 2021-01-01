вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО

У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
Вперше у селі Підгайці урочисто засвітили вогні на новорічній ялинці. Пухнасту 4-метрову красуню встановили на головній площі села поруч із пам’ятником Тарасу Шевченку.

Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської сільської ради.

Аби поринути у святкову атмосферу та отримати віншування від Святого Миколая, на театралізоване дійство зібралося кілька сотень місцевих мешканців.

Для дітей працівники культури підготували майстер класи із виготовлення новорічних листівок та ялинкових прикрас. Розважав публіку величезний білий ведмідь. У Будинку культури облаштували фотозону із затишним кріслом та сяючими ялинками, поруч, на площі, встановили великий різдвяний вертеп із фігурами реалістичних розмірів.

Під час святкової програми гостей свята розважали аматорські колективи громади, юні таланти.

Голова Підгайцівської сільської ради Юрій Семенюк вручив грамоти та призи юним вокалістам, переможцям фестивалю дитячої творчості «Українські зірочки» та побажав усім весело провести нинішній рік, з оптимізмом та гарним настроєм крокувати у 2022-му.

Після цього Святий Миколай за допомогою чарів засвітив вогні на ялинці та пригостив усіх діток шоколадом. Завершилось святкування вогняним шоу та міні феєрверком від акторів Луцького театру вогню «Ейфорія».
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Підгайці, ялинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
Волинські боксери здобули 2 золоті медалі на міжнародному турнірі
Сьогодні, 15:07
Широкий асортимент і доступні ціни: на ринку у Княгининку відкрили новий супермаркет SPAR*
Сьогодні, 14:50
Волинським громадам вручили нові шкільні автобуси. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
Розшукують 50-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 13:47
Схожі новини
У Ковелі засяяла головна ялинка громади У Ковелі засяяла головна ялинка громади
19 грудень, 22:14
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
19 грудень, 19:03
Жива чи штучна — яку ялинку вибрати: відповідають експерти Жива чи штучна — яку ялинку вибрати: відповідають експерти
19 грудень, 01:19
У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста
17 грудень, 19:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
 0
Волинські боксери здобули 2 золоті медалі на міжнародному турнірі
Сьогодні, 15:07
 0
Широкий асортимент і доступні ціни: на ринку у Княгининку відкрили новий супермаркет SPAR*
Сьогодні, 14:50
 0
Волинським громадам вручили нові шкільні автобуси. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
 0
Розшукують 50-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8