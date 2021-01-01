У Підгайцівській громаді «запалили» головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО

Вперше у селі Підгайці урочисто засвітили вогні на новорічній ялинці. Пухнасту 4-метрову красуню встановили на головній площі села поруч із пам’ятником Тарасу Шевченку.Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської сільської ради.Аби поринути у святкову атмосферу та отримати віншування від Святого Миколая, на театралізоване дійство зібралося кілька сотень місцевих мешканців.Для дітей працівники культури підготували майстер класи із виготовлення новорічних листівок та ялинкових прикрас. Розважав публіку величезний білий ведмідь. У Будинку культури облаштували фотозону із затишним кріслом та сяючими ялинками, поруч, на площі, встановили великий різдвяний вертеп із фігурами реалістичних розмірів.Під час святкової програми гостей свята розважали аматорські колективи громади, юні таланти.Голова Підгайцівської сільської радивручив грамоти та призи юним вокалістам, переможцям фестивалю дитячої творчості «Українські зірочки» та побажав усім весело провести нинішній рік, з оптимізмом та гарним настроєм крокувати у 2022-му.Після цього Святий Миколай за допомогою чарів засвітив вогні на ялинці та пригостив усіх діток шоколадом. Завершилось святкування вогняним шоу та міні феєрверком від акторів Луцького театру вогню «Ейфорія».