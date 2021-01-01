Полював на козулю, а вбив кабана: на Волині зловили браконьєра





Про це Світлана Думська.



Під час чергового рейду з охорони мисливських угідь працівники єгерської служби ДП "Любомльське ЛГ" виявили факт браконьєрства, де вбита тварина лежала на видному місці. Неподалік, зі слів Світлани Думської, помітили групу чоловіків, які полювали на території лісництва.



"Один із чоловіків – з Ковельського району – зізнався, що випадково здійснив постріл і вбив кабана, проте згодом від своїх слів відмовився. Його слова працівники лісгоспу зафіксували", – зазначила речниця управління лісового та мисливського господарства області.



З її слів, у волинянина була ліцензія для індивідуального полювання на одну козулю. За фактом порушення правил використання об'єктів тваринного світу на чоловіка склали адміністративний протокол, інформацію передали правоохоронцям. Сума збитків, які завдав волинянин Любомльському лісгоспу, становить 40 тисяч гривень.



Як додала речниця управління лісового та мисливського господарства Волині, останнім часом лісова охорона щовихідних фіксує випадки браконьєрства, тому всіх мисливців, яких зустрічають під час рейдів, перевіряють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В угіддях Любомльської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок, що на Волині, єгері спіймали чоловіка, який незаконно вполював самця дикого кабана.Про це Суспільному повідомила речниця управління лісового та мисливського господарства областіПід час чергового рейду з охорони мисливських угідь працівники єгерської служби ДП "Любомльське ЛГ" виявили факт браконьєрства, де вбита тварина лежала на видному місці. Неподалік, зі слів Світлани Думської, помітили групу чоловіків, які полювали на території лісництва."Один із чоловіків – з Ковельського району – зізнався, що випадково здійснив постріл і вбив кабана, проте згодом від своїх слів відмовився. Його слова працівники лісгоспу зафіксували", – зазначила речниця управління лісового та мисливського господарства області.З її слів, у волинянина була ліцензія для індивідуального полювання на одну козулю. За фактом порушення правил використання об'єктів тваринного світу на чоловіка склали адміністративний протокол, інформацію передали правоохоронцям. Сума збитків, які завдав волинянин Любомльському лісгоспу, становить 40 тисяч гривень.Як додала речниця управління лісового та мисливського господарства Волині, останнім часом лісова охорона щовихідних фіксує випадки браконьєрства, тому всіх мисливців, яких зустрічають під час рейдів, перевіряють.

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