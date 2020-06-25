Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму
Сьогодні, 16:26
Правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сторінку у Facebook адвоката Порошенка Іллі Новікова.
За даними УП, підозру підписав в.о. генпрокурора заступник Венедіктової Олексій Симоненко. Державне бюро розслідувань дало офіційне повідомлення про підозру: мовляв, п'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
Адвокат Порошенка Ілля Новіков підтвердив, що підозру Порошенку підписав Симоненко. Захист справу проти Порошенка називає сфабрикованою.
"Сьогодні вранці у кабінеті генерального прокурора України виявлено тіло. Професійне самогубство вчинив заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Співчуття колегам, друзям та рідним можна надсилати на адресу: Київ, Різницька 13/15. Подробиці самогубства такі. Дві години тому до будинку Петра Порошенка приїхала делегація з прокуратури, поцікавилися у охоронця, чи вдома п'ятий президент (він на конференції у Варшаві, але навряд чи вони самі цього не знали) та засунули у щілину хвіртки текст підписаної підозри "у справі про постачання вугілля" з ДНР" та повістку на допит на 23 грудня", - йдеться у дописі Іллі Новікова.
Напередодні керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що нову підозру проти 5-го президента Петра Порошенка підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а її заступник, який наразі виконує обов'язки генпрокурора.
Турчинов заявив, що нова справа проти 5-го президента Петра Порошенка сфабрикована, і що політик буде ходити на допити, коли повернеться в Україну. Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього заплановані зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сторінку у Facebook адвоката Порошенка Іллі Новікова.
За даними УП, підозру підписав в.о. генпрокурора заступник Венедіктової Олексій Симоненко. Державне бюро розслідувань дало офіційне повідомлення про підозру: мовляв, п'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
Адвокат Порошенка Ілля Новіков підтвердив, що підозру Порошенку підписав Симоненко. Захист справу проти Порошенка називає сфабрикованою.
"Сьогодні вранці у кабінеті генерального прокурора України виявлено тіло. Професійне самогубство вчинив заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Співчуття колегам, друзям та рідним можна надсилати на адресу: Київ, Різницька 13/15. Подробиці самогубства такі. Дві години тому до будинку Петра Порошенка приїхала делегація з прокуратури, поцікавилися у охоронця, чи вдома п'ятий президент (він на конференції у Варшаві, але навряд чи вони самі цього не знали) та засунули у щілину хвіртки текст підписаної підозри "у справі про постачання вугілля" з ДНР" та повістку на допит на 23 грудня", - йдеться у дописі Іллі Новікова.
Напередодні керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що нову підозру проти 5-го президента Петра Порошенка підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а її заступник, який наразі виконує обов'язки генпрокурора.
Турчинов заявив, що нова справа проти 5-го президента Петра Порошенка сфабрикована, і що політик буде ходити на допити, коли повернеться в Україну. Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього заплановані зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами.
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