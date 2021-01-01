«Червона зона» на Волині: поліція склала понад 1300 протоколів на порушників карантину
Сьогодні, 16:57
Усі ці правопорушення виявили поліцейські з 8 листопада, коли на території області введено «червоний» рівень епіднебезпеки.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зокрема, 42 протоколи поліцейські склали за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 1324 протоколи – за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (перебування в громадських будинках, громадському транспорті під час дії карантину без захисних масок).
Суди та органи поліції прийняли рішення про накладення на правопорушників штрафу на понад 210 тис. грн.
Крім того, вживаються додаткові превентивні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території регіону. Співробітники територіальних підрозділів ГУНП в області провели 117 рейдів, під час яких перевірили 11300 суб’єктів господарювання та 4333 правил пасажирських перевезень.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зокрема, 42 протоколи поліцейські склали за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 1324 протоколи – за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (перебування в громадських будинках, громадському транспорті під час дії карантину без захисних масок).
Суди та органи поліції прийняли рішення про накладення на правопорушників штрафу на понад 210 тис. грн.
Крім того, вживаються додаткові превентивні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території регіону. Співробітники територіальних підрозділів ГУНП в області провели 117 рейдів, під час яких перевірили 11300 суб’єктів господарювання та 4333 правил пасажирських перевезень.
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