Посварився з дружиною і пішов з дому: у Луцьку виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 17:04
У Луцьку поблизу гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича знайшли тіло мертвого чоловіка.
Про це йдеться у відеосюжеті телеканалу «Конкурент ТВ».
Інцидент трапився сьогодні, 20 грудня. Свідки повідомили, що поряд зі сміттєвими баками виявили бездиханне тіло чоловіка.
У поліції області розповіли, що загиблим виявився місцевий житель, який напередодні посварився із дружиною та пішов з дому.
Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.
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Про це йдеться у відеосюжеті телеканалу «Конкурент ТВ».
Інцидент трапився сьогодні, 20 грудня. Свідки повідомили, що поряд зі сміттєвими баками виявили бездиханне тіло чоловіка.
У поліції області розповіли, що загиблим виявився місцевий житель, який напередодні посварився із дружиною та пішов з дому.
Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.
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