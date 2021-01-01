Посварився з дружиною і пішов з дому: у Луцьку виявили тіло чоловіка





Про це йдеться у відеосюжеті телеканалу «Конкурент ТВ».



Інцидент трапився сьогодні, 20 грудня. Свідки повідомили, що поряд зі сміттєвими баками виявили бездиханне тіло чоловіка.



У поліції області розповіли, що загиблим виявився місцевий житель, який напередодні посварився із дружиною та пішов з дому.



Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича знайшли тіло мертвого чоловіка.Про це йдеться у відеосюжеті телеканалу «Конкурент ТВ».Інцидент трапився сьогодні, 20 грудня. Свідки повідомили, що поряд зі сміттєвими баками виявили бездиханне тіло чоловіка.У поліції області розповіли, що загиблим виявився місцевий житель, який напередодні посварився із дружиною та пішов з дому.Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.

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