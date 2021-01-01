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Посварився з дружиною і пішов з дому: у Луцьку виявили тіло чоловіка

Посварився з дружиною і пішов з дому: у Луцьку виявили тіло чоловіка
У Луцьку поблизу гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича знайшли тіло мертвого чоловіка.

Про це йдеться у відеосюжеті телеканалу «Конкурент ТВ».

Інцидент трапився сьогодні, 20 грудня. Свідки повідомили, що поряд зі сміттєвими баками виявили бездиханне тіло чоловіка.

У поліції області розповіли, що загиблим виявився місцевий житель, який напередодні посварився із дружиною та пішов з дому.

Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.


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Теги: тіло чоловіка, труп, Луцьк
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