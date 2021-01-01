Волинські патрульні привітали з Днем святого Миколая дітей з інвалідністю. ФОТО

Напередодні Дня святого Миколая патрульні поліцейські ВОНС м. Ковель УПП у Волинській області зібрали кошти, аби організувати свято та підготувати подарунки для дітей з інвалідністю.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейські завітали до вихованців навчально-виховного комплексу "Дошкільний-навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №7-загальноосвітня спеціальна школа І ступеня", аби привітати дітей та подарувати їм корисні розвивальні іграшки і солодощі.Окрім цього, охоронці правопорядку відвідали дітей за місцем проживання.Патрульні дарували подарунки, залюбки розповідали про службу, ознайомлювали з екіпіруванням та спілкувалися з дітьми, які тішилися такій увазі від поліцейських.