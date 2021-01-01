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У місті на Волині юнак обікрав магазин

У місті на Волині юнак обікрав магазин
Учора, 19 грудня, до поліції звернувся приватний підприємець і повідомив про крадіжку із продуктового магазину, що у Ковелі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зламавши вхідні двері, зловмисник проник у приміщення та виніс звідти гроші, продукти харчування, чим завдав власнику матеріальних збитків.

З місця події правоохоронці зібрали речові докази та допитали ймовірних свідків, також переглянули відео з камер спостереження. Завдяки оперативним діям вийти на слід крадія співробітникам відділу кримінальної поліції вдалося за декілька годин. Це – 23-річний мешканець Ковеля.
У місті на Волині юнак обікрав магазин

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло. За скоєне зловмиснику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

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Теги: злодій, Ковель, магазин
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