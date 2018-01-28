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Лучанам розповіли, як підгодовувати тварин взимку

Лучанам розповіли, як підгодовувати тварин взимку
Узимку їжа для тварин є тим базовим ресурсом, який допоможе їм поповнити свою енергію і навіть вижити. Тому небайдужих лучан закликають підгодовувати котів і собак, які не мають господарів.

Про це йшлося у програмі «Вечір п’ятниці на 12-му» 17 грудня.

«Звертаємося до небайдужих людей. Йдете біля під’їзду, знаєте, що там живе котик чи собачка – дайте поживної дайте їжі. Питання, тепла вона чи нетепла, не стоїть. Якщо є можливість у цей момент погодувати тварину теплою їжею чи налити нехолодної води – це прекрасно. Але якщо просто залишаєте їжу, то краще хай це буде сухий корм. Він не замерзне, на відміну від якоїсь каші з м’ясом», – каже директорка КП «Ласка» Оксана Богданюк.

Вона просить не давати тваринам промислової курятини.

«Курячі лапки, курячі голови – це дуже погана їжа. Взагалі промислова курка – погана їжа, адже вона вирощується на гормонах росту, антибіотиках», – застерігає директорка «Ласки».

Каже, якщо це сухий корм, то потрібно, щоб він був не найдешевший, бо те, що дешеве, – зазвичай неякісне.

Також вона просить давати тваринам доступ до теплих приміщень.

«Тварина повинна банально виспатися, тому що це дасть їй змогу акумулювати який ресурс, щоб далі на вулиці легше переносити холод», – додала Оксана Богданюк.


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Теги: тварини, зима, їжа, як підгодовувати тварин
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