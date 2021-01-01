Вперше у Ковелі засвітили три ялинки. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Допис із відео відкриття ялинок на своїй сторінці у Фейсбук розмістив міський голова Ігор Чайка.
«Вітаю всіх! Важливо і гарно працювати, і славно відпочивати. Ковельчани заслуговують на яскраве місто, і ми упевнено робимо кроки в цьому напрямку. Дякую депутатам за підтримку!» - написав мер.
Йдеться про урочисте засвічення головної ялинки громади, а також новорічних красунь на мікрорайонах Ковель-2 та Сільмаш. Саме цього року вперше встановили ялинку для жителів мікрорайону Ковель-2. Її урочисто відкрили найпершою, потім – на Сільмаші, і на завершення – у центрі міста засяяла головна ялинка громади.
На кожну з локацій прийшло чимало людей. Піснями і танцями їх розважали таланти з Ковеля та сіл громади.
Особливо багато охочих побачити засвічення центральної ялинки зібралося на площі Героїв Майдану. На її відкриття очікували найбільше. Адже цього року – це нова 14-метрова ялинка, з іншим дизайном та прикрасами.
До слова, крім ялинок в місті, цього ж дня засвітили ялинки у
старостинських округах Ковельської територіальної громади.
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