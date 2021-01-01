На Волині вантажівка злетіла з дороги





Про це інформують у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".



ДТП сталася сьогодні, 20 грудня, на трасі між селами Зимне та Черчичами Володимир-Волинського району, близько 15:40.



"Водії будьте обережні, на дорозі слизько", - інформують у спільноті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі водій ЗІЛа не впорався з керуванням та потрапив на узбіччя.Про це інформують у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".ДТП сталася сьогодні, 20 грудня, на трасі між селами Зимне та Черчичами Володимир-Волинського району, близько 15:40."Водії будьте обережні, на дорозі слизько", - інформують у спільноті.

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