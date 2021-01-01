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На Волині вантажівка злетіла з дороги

На Волині вантажівка злетіла з дороги
У Володимир-Волинському районі водій ЗІЛа не впорався з керуванням та потрапив на узбіччя.

Про це інформують у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".

ДТП сталася сьогодні, 20 грудня, на трасі між селами Зимне та Черчичами Володимир-Волинського району, близько 15:40.

"Водії будьте обережні, на дорозі слизько", - інформують у спільноті.

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Теги: ДТП, Волинь, кювет
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